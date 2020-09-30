Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, Busa, Dicle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, İpar Özay Kurt, Melis Yılmaz, Naz Aydemir Akyol, Ceren Kestirengöz)
Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga, Ceylan Arısan (Işıl Öz, Hande Naz Şimşek, Dilara Bağcı, Simay Gazi, Elif Boran)
Setler: 28-26, 19-25, 25-19, 25-22
Süre: 36, 27, 30, 33 (126 dakika)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:41 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor