Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

10.10.2020 15:09
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Uğur Ateş, Onur CoşkunBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, İklimya Demir, Gözde Turan, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen, Nazlı Polat)VakıfBank: Eda Kafkas, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, İklimya Demir, Gözde Turan, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen, Nazlı Polat)

VakıfBank: Eda Kafkas, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan ( Gizem Güner, Selin Adalı)

Setler: 9-25, 10-25, 10-25

Süre: 55 dakika (18, 19, 18)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Burhan Felek, voleybol, Kaygısız, Ateş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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