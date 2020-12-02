Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

02.12.2020 16:47
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ramazan Demiröz, Esat DanziliFenerbahçe Opet: Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)PTT: Merve Tanyel, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili

Fenerbahçe Opet: Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)

PTT: Merve Tanyel, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ece Morova, Mislina Kılıç Yağmur, Ceyda Aktaş)

Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20

Süre: 97 dakika (21, 29, 22, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-1 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Cansu Çetin, PTT, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü, İBB'den uyarı geldi: Lütfen su tüketirken özen gösterelim Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu         
16:15
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak         
15:55
Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti         
15:43
MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi         
14:58
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı         
14:15
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı         
12:43
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güneş sistemini tartışırken çekilen görüntüleri viral olan gençler, tartışmanın nasıl başladığını anlattı Güneş sistemini tartışırken çekilen görüntüleri viral olan gençler, tartışmanın nasıl başladığını anlattı         
10:49
2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor 2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor         
09:55
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 16:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei