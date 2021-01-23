Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Grothues, Meryem Boz, Stella, Hande Korkut (Pınar Atasever, Ecem Alıcı, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı, Aslıhan Kılıç, Emine Arıcı)
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Sarah, Yasemin Yıldırım, Maglio, Paula (Buse Kayacan, Sıla Özyürek)
Setler: 19-25, 25-23, 16-25, 21-25
Süre: 109 dakika (25, 30, 26, 28)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor