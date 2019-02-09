Voleybol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, yapılan tek maçla başladı.
Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, yapılan tek maçla başladı. Efeler Ligi'nde ise 17. hafta, oynanan 5 müsabakayla tamamlandı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi Galatasaray
HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-1
Efeler Ligi
Ziraat Bankası- Arhavi
Belediyespor: 3-0
Jeopark Kula
Belediyespor- Maliye Piyango
: 2-3 İnegöl
Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: 1-3
Galatasaray- Arkas Spor
: 3-2
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş-Halkbank: 1-3
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:36 Kaynak: AA
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