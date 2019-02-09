Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, yapılan tek maçla başladı.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, yapılan tek maçla başladı. Efeler Ligi'nde ise 17. hafta, oynanan 5 müsabakayla tamamlandı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-1

Efeler Ligi

Ziraat Bankası- Arhavi Belediyespor: 3-0

Jeopark Kula Belediyespor- Maliye Piyango: 2-3

İnegöl Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Galatasaray- Arkas Spor: 3-2

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank: 1-3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:36 Kaynak: AA

Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Vestel, Spor
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