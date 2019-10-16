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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

34 dakika önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Bülent Bozkurt, Metin KorkutGalatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk ( Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-22, 25-22, 25-21

Süre: 91 dakika (29, 31, 31)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Gizem Karadayı, Güldeniz Önal, Burhan Felek, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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