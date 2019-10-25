Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu
Atlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu, Tuğba Şenoğlu ( Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Şule Yetimoğlu)
VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Ebrar Karakurt ( Gizem Güner, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 22-25
Süre: 97 dakika (23, 26, 22, 26)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta maçında VakıfBank, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.