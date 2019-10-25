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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, Serdar NişancıoğluAtlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Şule Yetimoğlu)VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu

Atlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu, Tuğba Şenoğlu ( Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Şule Yetimoğlu)

VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Ebrar Karakurt ( Gizem Güner, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 22-25

Süre: 97 dakika (23, 26, 22, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta maçında VakıfBank, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Ayça Aykaç, Yeşilyurt, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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