Salon: VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Esat Danzili
VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes ( Gizem Güner, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Atlıer, Merve Nezir)
Setler: 25-14, 25-11, 25-20
Sare: 65 dakika (21, 19, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.