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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Esat DanziliVakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes (Gizem Güner, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Esat Danzili

VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes ( Gizem Güner, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Atlıer, Merve Nezir)

Setler: 25-14, 25-11, 25-20

Sare: 65 dakika (21, 19, 25)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Gözde Yılmaz, Gizem Güner, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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