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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Yavuz Akdemir, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Hande Korkut, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Duygu Düzceler, Hazal Selin Arifoğlu, Erçe Su Kasapoğlu)Atlasglobal Yeşilyurt:...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Hande Korkut, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Duygu Düzceler, Hazal Selin Arifoğlu, Erçe Su Kasapoğlu)

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal İrgi, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay (Ayça Aykaç)

Setler: 22-25, 15-25, 19-25

Süre: 79 dakika (26, 25, 28)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu.

Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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