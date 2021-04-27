Son dakika... Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor, ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı - Son Dakika

Son dakika... Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor, ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı

27.04.2021 16:13

Bir son dakika haberine göre Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor kafilesi ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor kafilesi ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı.

TVF Spor Salonu'nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu maçlarında Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenen ve ikinci sırada yer alarak Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazanan Cizre Belediyespor kafilesi ilçeye döndü.

Kafile, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Taraftarların meşale ve tezahüratlar eşliğinde karşıladığı, sevgi gösterisinde bulunduğu teknik heyet ve futbolculara çiçek verildi.

Davul zurna eşliğinde karşılanan takım adına antrenör Cenk Yılmaz, Kaymakam Sinanoğlu'na kupayı takdim etti.

Kaymakam Sinanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cizre ve Cizrelilerin istedikleri zaman hiçbir şeyin hayal olmadığını aldıkları başarıyla gösterdiğini belirtti.

"Gençlerimizin spora yönelmesi anlamında da çok önemli bir başlangıç"

Cizre'nin güçlü ekonomisi, genç nüfusu ile hayal olarak değerlendirilen birçok şeyi gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Sinanoğlu, Cizre Belediyespor'un Efeler Ligi'ne yükselmiş olmasının Cizre'nin gücünü gösterdiğini bildirdi.

Sinanoğlu, bu başarıda emeği geçen teknik heyet, yönetici ve oyuncuları tebrik ederek, devletin de ciddi desteklerini gördüklerini aktardı.

Başta Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Şırnak Valisi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun desteklerini yakından gördüklerini ifade eden Sinanoğlu, Cizreli esnaf ve iş adamlarının da takıma destek verdiğini kaydetti.

Sinanoğlu, son 3-4 yıldır hayal olarak nitelendirilen birçok şeyin ilçede gerçekleştiğine işaret ederek, "Bundan sonra da Cizreli hemşerilerimizin özlemini duyduğu temiz, düzenli, ferah, yeşil, ekonomisi güçlü, işsizlik sorunu çözülmüş bir Cizre hayalini gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı canıgönülden, samimi bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Bu başarının Cizreli hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Düşünün bundan sonra Galatasaray, Beşiktaş, büyük takımlar gelecek. Bu Cizre'nin tanınması ve bilinmesi için büyük bir önem arz ediyor. Gençlerimizin spora yönelmesi anlamında da çok önemli bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Sinanoğlu, Cizre Belediyespor'un Efeler Ligi'nde kalıcı olması için çalışacaklarını aktararak, bu başarının, kupanın, şampiyonluğun Cizrelilere hayırlı olmasını diledi.

"Başaracağımızı biliyorduk"

Antrenör Yılmaz da bu sene kupayı alacaklarının sözünü verdiklerini belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki sözümde durdum. Halkın sevinci ve mutluluğu her şeye değer. Ancak bundan sonra daha büyük takımlarla oynayacağız Efeler Ligi'nde. Orada da Cizre'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Sporcuların büyük mücadele gösterdiğini dile getiren Yılmaz, kendilerini büyük bir coşku, mutluluk ve sevinçle karşılayan taraftarlara ve Cizre halkına teşekkür ederek, "Başaracağımızı biliyorduk. Bu başarı bizim için hayal değildi. Sporcularım terinin son damlasına kadar mücadele etti. Bu kupayı istediler ve bu büyük başarıya imza attılar. Bizler bu başarıya emin adımlarla giderken, bize güvenip destek veren herkese ve her kesime çok teşekkür ediyorum. Başarımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika... Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor, ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı
Son dakika... Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor, ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı
Son dakika... Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor, ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı
Son dakika... Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor, ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Şerafettin Elçi Havalimanı, Efeler Ligi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor, ilçede davul zurna eşliğinde karşılandı - Son Dakika


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