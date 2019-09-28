Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip edecek
1 saat önce
Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı.
Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı.
Isınan oyuncuları, kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemeyecek.
Tecrübeli kaleci, karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip edecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:06
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