Son Dakika Haberleri: Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip edecek
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Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip edecek

1 saat önce

Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı.

Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip edecek, System.String[]

Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı.


Isınan oyuncuları, kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemeyecek.


Tecrübeli kaleci, karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip edecek.

Volkan Demirel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:06 
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Volkan Demirel, derbiyi soyunma odasında takip ediyor
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