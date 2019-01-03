Volkan Demirel Özür Diledi

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, kadro dışı kaldığı dönemde yaşananlardan dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi.

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, kadro dışı kaldığı dönemde yaşananlardan dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi. Fenerbahçe'de yaklaşık 3 aydır kadro dışı olan Volkan Demirel, Dereağzı Lefter küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öncelikli olarak sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu duruma değinen Demirel, "Bu konuyla alakalı bu kadar gündemi meşgul ettiğim için özür dilerim. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum hiçbir gönülden, ruhen ve akıllıca düşünen bir taraftar için kabullenebilecek bir durum değil. Hep beraber bu ruhu taşıyanlar olarak Fenerbahçe'yi hep birlikte yukarılara taşımamız gerektiğinin bilincindeyim. Ben de bundan sonra her şeyi yapmak için belki bulunduğum yerde belki bulunmadığım yerde elimden gelen desteği vermek için yapacağım" ifadelerini kullandı.



"KIRMIŞ OLDUĞUM İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM" Kadro dışı kaldığı dönemde yaşananlar ve konuşulanlardan dolayı üzgün olduğunu belirten başarılı file bekçisi, "Geçtiğimiz süreçte yaşananlar var, olanlar var, konuşulanlar var. Bunlar geride kaldı, çok fazla konuşmaya gerek yok. Önümüze bakıp Fenerbahçe'nin bulunduğu ortamdan Fenerbahçe'mizi çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yaşanan zamanda da kendi adıma yaptığım yanlışlar, kırgınlıklar, üzdüğüm insanlar varsa tüm camiam adına onlardan özür diliyorum. Başkanımızın da belirttiği gibi çok önemli bir insan benim için. Kendisinin beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum. Ben şu anda duygularıyla konuşan bir insanım. Sadece duygularımla hareket ederim. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Kırmış olduğum insanlardan özür diliyorum. Ben Fenerbahçe için varım, var oldum, bundan sonra da Fenerbahçe için var olacağım" şeklinde konuştu. Volkan Demirel'in toplantının sonunda gözlerinin dolduğu ve konuşmakta zorlandığı dikkatlerden kaçmadı.



(İHA)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe Beko, Galibiyet Serisini Sürdürme Peşinde

Volkan Demirel, Düzenlediği Basın Toplantısında Gözleri Dolarak Özür Diledi

Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu

Joel Embiid'in 42 Sayı Attığı Maçta Philadelphia, Phoenix'i 132-127 Yendi