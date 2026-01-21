Von der Leyen: ABD'nin Gümrük Tehdidi Yanlış - Son Dakika
Von der Leyen: ABD'nin Gümrük Tehdidi Yanlış

21.01.2026 17:23
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın gümrük vergisi tehdidini eleştirdi.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama tehdidini "kesinlikle yanlış" olarak nitelendirerek "Avrupa Birliği'nin gerekirse karşılık vermeye tamamen hazır olduğunu" söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Strazburg'da Avrupa Parlamentosu üyelerine hitap eden von der Leyen, "değişen uluslararası düzende Avrupa'nın bir yol ayrımında olduğu" uyarısında bulundu.

Von der Leyen, "Önerilen ek gümrük vergileri kesinlikle yanlış. Avrupa diyalog ve çözümden yanadır; ancak gerekirse birlik, aciliyet ve kararlılıkla hareket etmeye tamamen hazırlıklıyız" dedi.

Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik konusunda ABD ile NATO çatısı altında uyum içinde çalıştıklarını, ancak güvenlik argümanlarının müttefikler arasında ticari bariyer gerekçesi olarak kullanılamayacağını vurgulayan von der Leyen, şunları kaydetti:

"Grönland sadece kaynak zengini stratejik bir bölge değil, her şeyden önce özgür ve egemen bir halkın evidir. Grönland'ın geleceğine yalnızca Grönlandlılar karar verebilir. Brüksel olarak yerel ekonomiyi ve altyapıyı desteklemek için Grönland'a büyük bir Avrupa yatırımı hamlesi planlıyoruz. Eğer müttefikler arasında tehlikeli bir aşağı doğru sarmala sürüklenirsek, bu sadece stratejik alanımızdan uzak tutmaya kararlı olduğumuz hasımlarımızı cesaretlendirir."

Komisyon başkanından ABD'ye bağımlılığı azaltma çağrısı

Von der Leyen, Avrupa'nın ticaret ilişkilerini çeşitlendirmesi ve "bağımlılıklarını azaltması" gerektiğini aktardı. Hindistan ve diğer ülkelerle yürütülen ticaret müzakerelerine atıfta bulunan Komisyon Başkanı, "Tedarik zincirlerimiz ve risk azaltma hedeflerimiz buna bağlı" diye konuştu.

Güney Amerika bloğu Mercosur ile yapılan anlaşmanın önemine de değinen von der Leyen, anlaşmanın süt ürünleri, şarap ve enerji sektörleri için faydalı olacağını belirterek "Bu, ekonomimizin geneline fayda sağlayacak bir anlaşmadır. Avrupa'yı karşılaştığı risklerden koruyabilir, refahımızı ve güvenliğimizi aynı anda güvence altına alabilir" dedi.

Macron: Zorbalığa karşı, saygıyı tercih ederiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Davos'ta yaptığı konuşmada, Von der Leyen'in mesajlarına paralel olarak Avrupa'nın egemenliğine vurgu yaptı. Trump'ın kendisiyle ilgili özel mesajları ifşa etmesi ve artan ticaret tehditlerinin gölgesinde kürsüye çıkan Macron, Avrupa'nın çıkarlarını korumak için "elindeki araçları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini" söyledi.

ABD'nin mevcut rekabet anlayışının "Avrupa'yı kendisine tabi kılmayı amaçladığını" savunan Fransız lider, kıtanın inovasyon ve özel yatırımlara ağırlık vererek kendi temel sorunlarını çözmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmasına "Barış, istikrar ve öngörülebilirlik zamanı" diyerek başlayan ve salonda gülüşmelere neden olan Macron, mevcut duruma dair "İstikrarsızlık ve dengesizliğe yaklaştık. Çatışma artık normalleşmiş durumda. Biz zorbalığa karşı saygıyı tercih ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

