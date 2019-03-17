Son Dakika Haberleri: Vucic: "Sırbistan, Tehdit Eden Şiddete İzin Vermeyecektir"

Vucic: "Sırbistan, Tehdit Eden Şiddete İzin Vermeyecektir"

1 saat önce

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü vererek, "Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir" dedi.

Vucic:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü vererek, "Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan göstericiler, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayını basmıştı. Olayların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bugün ulusa seslendi. Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenleyen Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü verdi. Vucic basın açıklaması yaptığı sırada ise yüzlerce kişi bina dışında Vucic'in istifasını talep etmek üzere bir araya geldi. Vucic, konuşmasında muhalifleri "holigan" olarak tanımladı.

"Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir" diyen Vucic, şiddetin sona erdiğini ve şiddete başvuran herkesin karşılığını alacağını ifade etti. Vucic, halkından destek beklediğini dile getirdi. - BELGRAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Hükümet, Belgrad, Cumhurbaşkanı, Sırbistan Karadağ, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 16:55:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vucic: "Sırbistan, Tehdit Eden Şiddete İzin Vermeyecektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]