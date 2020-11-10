Vungle, Jeremy Bondy'yi CEO olarak atadı

Mobil reklam ve uygulama içi para kazanma platformu Vungle, Jeremy Bondy'nin CEO olarak atandığını duyurdu.

Vungle, Jeremy Bondy'nin CEO olarak atandığını duyurdu. Daha önce Vungle'ın COO'su olan Bondy, Vungle için Stratejik Danışman görevini üstlenen Rick Tallman'ın yerine geçti. Şirkete 2015 yılında COO olarak katılan Tallman, 2017 yılında CEO olarak atandı. Tallman'ın vizyonu ve liderliği altında şirketin, önemli bir büyüme gösterdiği ve uygulama içi mobil pazarlama alanında önde gelen bir oyuncu olarak konumlandığı belirtildi. Verilen bilgiye göre, şirketin 2019 yılında Blackstone tarafından başarıyla satın alınması ve makine öğrenimi tabanlı pazarlama optimizasyonu öncüsü Algo Lift'in kısa süre önce şirket tarafından satın alınması süreçlerinde şirketi yönetti.

"Uzun yıllardır Vungle'ın başarısının kilit destekçilerinden biri olan Jeremy'ye koltuğu devretmek benim için bir onurdur" diyen şirketin eski CEO'su Rick Tallman, "Şirketin işleri, müşterileri, çalışanları ve kültürüne ilişkin benzersiz anlayışının yanı sıra şirketin küresel genişlemesine öncülük eden çalışmaları, onu şirketi bir sonraki dönemine taşıyacak ideal kişi haline getirmektedir"şeklinde konuştu.

Şirketin yeni CEO'su Jeremy Bondy, şu değerlendirmede bulundu: "CEO görevini üstlenmekten şeref duyuyorum. Şirkette heyecan verici birçok büyüme fırsatı var ve mobil uygulama geliştiricilerinin işlerinin değerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olmak için sektörün önde gelen araç setini oluşturmada dünya standartlarındaki ekibimize rehberlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm şirket organizasyonu adına, Rick'e şirketin tarihi başarısına yaptığı çok değerli katkılardan ve şahsen beni bu göreve hazırlamadaki danışmanlığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Şirketle işbirliğinin devamı için heyecan duyarken kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum". - İSTANBUL