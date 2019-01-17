Vurdukları Karacayı Parçalarken Yakalandılar

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde kaçak avladıkları karacanın derisini yüzdükten sonra etini parçalarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde kaçak avladıkları karacanın derisini yüzdükten sonra etini parçalarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.



Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yasadışı av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, boş tüfek kılıfı gördükleri aracın çevresinde bir süre bekledi. Aracın yanına gelen S.M.'nin geldiği yöne giden ekipler, vurdukları karacanın derisinin yüzdükten sonra ağaca asarak etini parçalayan diğer avcı E.Ö.'yü yakaladı. Avcıların vurdukları karaca ile tüfeklere ve av malzemelerine el konuldu. Yasadışı avlanan S.M. ve E.Ö.'ye Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.



- K

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı

Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi

Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek