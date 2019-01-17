Son Dakika Haberleri: Vurdukları Karacayı Parçalayan Avcılar Suçüstü Yakalandı

Vurdukları Karacayı Parçalayan Avcılar Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avladıkları karacanın derisini yüzdükten sonra etini parçalarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.

Vurdukları Karacayı Parçalayan Avcılar Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avladıkları karacanın derisini yüzdükten sonra etini parçalarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine hızla bölgeye hareket etti. Bölgeye giden ekipler, park halindeki aracın içinde boş tüfek kılıfı görmeleri üzerine aracın çevresinde bir süre bekledi. Bu sırada aracın yanına gelen S.M.'nin geldiği yöndeki izleri takip eden ekipler, vurdukları karacanın derisinin yüzdükten sonra ağaca asarak etini parçalayan diğer avcı E.Ö.'yü yakaladı. Avcıların vurdukları karaca ile tüfeklere ve av malzemelerine el konuldu. Yasa dışı avlanan S.M. ve E.Ö.'ye Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Yenice, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı

10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:34:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vurdukları Karacayı Parçalayan Avcılar Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]