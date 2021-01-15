Washington Başsavcısı, göstericilerin Kongre üyelerini öldürme niyetiyle Kongreyi bastığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

ABD'nin Washington Bölge Mahkemesi Başsavcısı Michael Sherwin, 6 Ocak olayları sırasında Kongreye giren göstericilerin Kongre üyelerini rehin alma veya öldürmeye yönelik bir niyet taşıdıklarına dair ellerinden herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı.

ABD Kongresindeki olaylara ilişkin tartışmalar devam ederken, Amerikan medyasına yer alan ve göstericilerin Kongre üyelerine yönelik bir komplo amacıyla Kongre binasına girdiği iddialarına Washington Bölge Mahkemesinden yanıt geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başsavcı Sherwin, "Şu ana kadar 'alıkoy-öldür timi' konusunda elimizde doğrudan bir kanıt yok." ifadesini kullandı.

Sherwin, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini kaydetti.

Amerikan medyasının Arizona'nın Pohenix kentinde yapılan bir soruşturmaya dayandırdığı haberlerde, Kongreye giren ve "QAnon Şamanı" olarak meşhur olan Jacob Anthony Chansley'nin ifadelerinde ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in masasına bıraktığı notta Kongre üyelerinin öldürülmesine ilişkin bir niyetin mevcut olduğu iddia edilmişti.

Haberlerde göstericiler arasında Kongre üyelerini rehin almak ve öldürmek için bazı timler kurulduğu ileri sürülmüştü.

Chansley, Pence'in Senato'daki masasına "Adalet gelecek, bu sadece bir zaman meselesi" ifadesinin yazılı olduğu bir not bırakmıştı.

33 yaşındaki gösterici halen tutuklu iken, avukatı aracılığı ile ABD Başkanı Donald Trump'tan af yetkisini kullanarak kendisini beraat ettirmesi talebinde bulunmuştu.