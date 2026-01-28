Washington'daki Ölümcül Uçak Kazası Simülasyonu Yayınlandı - Son Dakika
Washington'daki Ölümcül Uçak Kazası Simülasyonu Yayınlandı

28.01.2026 03:10
NTSB, 67 kişinin hayatını kaybettiği Washington'daki uçak-helikopter çarpışmasının simülasyonunu açıkladı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), geçtiğimiz yıl Washington'da bir yolcu uçağının havada askeri helikopterle çarpışması sonucu 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bir simülasyon yayınladı. ABD'de son 25 yılın en büyük havacılık felaketine ilişkin kokpit simülasyonu, kaza öncesinde helikopterin zorlukla görülebilir olduğunu ortaya koydu.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 29 Ocak 2025 gecesi başkent Washington'daki Ronald Reagan National Havalimanı yakınlarında 67 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin yıl dönümü öncesinde, kazaya ilişkin incelemeler kapsamında ulaşılan bilgiler ve uçağın pilotlarının görüşünü yansıtan bir görsel simülasyon yayınladı. Yolcu uçağının mürettebatına ait ses kayıtlarının da eklendiği video, uçağın piste yaklaşırken Potomac Nehri'ni takip ettiği son iki dakikasını gözler önüne serdi.

American Airlines tarafından işletilen CRJ700 tipi yolcu uçağının iniş için piste yaklaşırken Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopter ile çarpıştığı ana ilişkin simülasyon, helikopterin gece şartlarındaki aydınlatma ve kör noktalar nedeniyle zor fark edildiğini, uyarıların zamanında gelmediğini ve pilotların tepki gösterecek zaman bulamadıklarını ortaya koydu. NTSB tarafından Salı günü gerçekleştirilen ve ölümcül kazaya ilişkin incelenin ayrıntılarının paylaşıldığı toplantıda sunulan simülasyon, Black Hawk helikopterin şehrin ışıkları arasında kaybolduğunu ve son anlara kadar görülmesinin çok zor olduğunu gösterdi. Yolcu uçağı nehrin üzerinden geçip helikopterin silüeti görünür hale geldiğinde CRJ700'ün kaptanı ve yardımcı pilotunun tehlikeyi fark ettikleri görüldü. Simülasyon, uçağın bu an itibariyle helikopterden kaçınmak amacıyla yukarı ve sola doğru manevra yaptığını gösterdi. Fakat bu manevra çarpışmayı önlemeye yetmedi. 29 Ocak'ta meydana gelen kazada yolcu uçağında 60 yolcu ile dört mürettebat, askeri helikopterde ise eğitim uçuşundaki üç Amerikan askeri bulunuyordu. Her iki hava aracı da Potomac Nehri'nin sularına düşmüştü.

Çarpışma, ABD'de 2001 yılından beri yaşanan en ölümcül havacılık kazası olmuştu. Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetim, kazadan birkaç hafta sonra Washington çevresindeki helikopter rotalarında değişiklikler yapılacağını açıklamış ve hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için milyarlarca dolarlık kapsamlı bir modernizasyon sözü vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Helikopter, Washington, Teknoloji, Havacılık, Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Kaza, Son Dakika

