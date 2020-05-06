Watford, Luis Suarez için Galatasaray'dan Martin Linnes'i istedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Watford, Luis Suarez için Galatasaray'dan Martin Linnes'i istedi - Son Dakika Spor

Watford, Luis Suarez için Galatasaray'dan Martin Linnes'i istedi

6 saat önce

Sezon sonunda Brighton'a dönecek olan Florin Andone'yi yeniden kiralamayı planlamayan Galatasaray, Real Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'i gündemine almıştı.

Watford, Luis Suarez için Galatasaray'dan Martin Linnes'i istedi, System.String[]

Sezon sonunda Brighton'a dönecek olan Florin Andone'yi yeniden kiralamayı planlamayan Galatasaray, Real Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'i gündemine almıştı.


Listesinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Cimbom, disiplinsiz hareketleriyle ön plana çıkan Süper Lig'in son gol kralı ve Şampiyonlar Ligi golcüsü Mbaye Diagne'yi teklif etmişti. Watford'un bu sezon İspanya 2. Lig ekibi Zaragoza'ya kiraladığı genç oyuncu için bir de, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayabilirsiniz. Satın alma opsiyonunu da ekleyebiliriz" şeklinde öneri yapılmıştı.



WATFORD'DAN FLAŞ TALEP


İngiliz ekibi, kadrosunda Pedro, Gray, Deeney, Welbeck ve Penaranda gibi 5 santrforu bulundurduğu için sürpriz bir talepte bulundu. Watford, golcüsü Suarez için Martin Linnes ve para teklifinin kendileri için daha uygun olacağını bildirdi. Kolombiyalı golcü için "Sözleşmesini uzatıp bize 1 yıllığına kiralayın" seçeneği de hala masada duruyor. İki kulüp yöneticilerinin liglerin tamamlanmasıyla transfer durumunu netleştireceği konuşuluyor.


TEKNİK DİREKTÖRDEN KAÇAMAK CEVAP


Zaragoza Sportif Direktörü Lalo Arentegui düzenlediği tele basın toplantısında, 22 yaşındaki genç golcüyle ilgili açıklamalarda bulundu.


Kolombiyalı oyuncu için, "Onu tutmak istiyoruz. Bizimle olmasını istiyoruz. Watford ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımların da onu istemesi işimizi zora sokuyor" dedi. Lalo, Suarez için bahsettiği takımın 'Galatasaray mı' olduğunu sorusuna ise gülerek, "Polemik çıkaracak cevap bulamazsınız" diyerek kafa karıştırdı.


29 MAÇTA 17 GOL 3 ASİST


Kolombiyalı Luis Javier Suarez Charris, La Liga 2'de yer alan Real Zaragoza'da 29 maça çıktı. 17 gol atıp 3 de asist yaptı ve bu müthiş performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor. (Fotomaç)


Luis Suarez, Galatasaray, Zaragoza, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:26 

YORUMLAR

Son Dakika

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Elazığ'da kurtlar, 120 koyunu telef etti Elazığ'da kurtlar, 120 koyunu telef etti         
17:07
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum         
15:35
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu         
15:33
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı         
15:02
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı         
14:58
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:55
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz         
14:41
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi 350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi         
14:40
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak         
14:40
Bir yıl içinde 45 kilo veren yıldız şarkıcı Adele, adeta eridi! Görenler tanıyamıyor Bir yıl içinde 45 kilo veren yıldız şarkıcı Adele, adeta eridi! Görenler tanıyamıyor         
14:39
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu         
14:35
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı         
14:29
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada         
14:25
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi         
14:24
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin         
14:24
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 17:21:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Watford, Luis Suarez için Galatasaray'dan Martin Linnes'i istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]