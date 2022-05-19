Wear OS saatlerde YouTube Music için beklenen güncelleme! - Son Dakika
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Wear OS saatlerde YouTube Music için beklenen güncelleme!

19.05.2022 14:36
Wear OS saatlerde YouTube Music için beklenen güncelleme!

Yapılan güncelleme ile artık Wear OS kullanıcıları artık yakınlarda akıllı telefona gerek duymadan YouTube Music'i kullanabilecek.

Akıllı saat kullanıcıları YouTube Music'ten çevrimdışı şarkı dinlemek için öncesinde indirmesi gerekiyordu. Yapılan güncelleme ile artık Wear OS kullanıcıları yakınlarda akıllı telefona gerek duymadan istedikleri müziği dinleyebilecek.

Akıllı saatler üzerinde YouTube Music kullanılabilecek!

Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile premium abonelerin uygulamada 80 milyondan fazla şarkıya ve binlerce çalma listesine erişebileceğini belirtti. Uygulama ayrıca, Wear OS saatinize indirilen şarkıları Wi-Fi'ye her bağlandığında otomatik olarak yenileyen Google'ın Akıllı İndirme özelliğine de sahip olacak.

YouTube'dan Spotify'ın hoşuna gitmeyecek karar

Google yeni güncellemesi ile kullanıcılara yakınlarda bir akıllı telefon olmadan LTE ya da WiFi üzerinden YouTube oynatma listelerine ulaşmasını sağlayacak. Ancak, kullanıcıların hücresel bağlantı için kablosuz sağlayıcıları aracılığıyla bir LTE planına sahip olmaları gerekiyor. Apple iOS'larda bu özelliğin desteklenmediğini de belirtelim.

Wear OS saatlerde YouTube Music için beklenen güncelleme!

Google ayrıca Wear OS kullanıcılarının saatlerine en son çalınan müziklere veya uygulamanın göz atma sayfasına erişmelerine olanak tanıyan bir YouTube Music uzantısı ekleyebileceğini söyledi. Bu sayede kullanıcılar YouTube Music'e çok daha kolay ulaşabilecekler.

Google, Şubat ayında YouTube Music Premium abonelerinin, mevcut Wear OS 2 saatini kullanan herkesin Wi-Fi ve LTE aracılığı ile bu özelliği kullanabileceğini duyurmuştu. Şirketin Wear OS cihazları için güncellemenin gelmesi ise bugünü buldu.

Müzik dinlemeyi seven kullanıcılar bu yeni güncellemeden oldukça memnun kalacak gibi görünüyor. Peki siz Wear OS cihazlarının aldığı YouTube Music güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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