Weltew Home’dan Yeni Evleneceklere Müjde Evinizin İlk Hediyesi Weltew Home’dan!

Türk mobilya sektörünün köklü markalarından Weltew Home, 2026 bahar sezonunda ev kuracak çiftlere "Evinizin İlk Hediyesi Weltew Home’dan" kampanyasıyla destek oluyor.

Evlilik Setlerinde %20 İndirim + Yatak Hediyesi

Weltew Home, evlilik hazırlığı sürecindeki çiftlerin bütçesine destek olurken yaşam alanlarını şıklıkla buluşturuyor. Kampanya kapsamında, markanın en çok tercih edilen ve en çok satan evlilik setleri %20 indirimli olarak çiftlerin beğenisine sunuluyor. Bu özel indirim fırsatına ek olarak; yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan evlilik seti alımlarında, konforlu bir uyku deneyimi sunan yatak hediye ediliyor. Kampanya kapsamında çiftler, mobilya ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla tamamlarken Weltew kalitesinde bir uyku setine de ücretsiz sahip olma imkânı yakalıyor.

Kampanya 15 Nisan’a Kadar

Weltew Home, yeni evlenecek çiftleri ödeme kolaylığıyla da destekliyor. Evlilik seti alışverişlerinde kredi kartına 9 taksit imkânı sağlayarak yeni yuva kurma maliyetlerini hafifletiyor. “Evinizin İlk Hediyesi” kampanyası 15 Nisan’a kadar tüm Weltew Home mağazalarında geçerli olacak.

Weltew Grup Hakkında:

Weltew Grup, çatısı altında bulunan Weltew Home, Weltew Yatak ve Newjoy gibi farklı markalarla çeyrek asrı aşan tecrübesi ve el işçiliği ve teknolojinin bir arada kullanıldığı üretim bandıyla mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren bir grup şirketidir.

Doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren Bursa İnegöl’de modüler ev mobilyası üretimine başlayan Weltew Grup, bugün itibariyle, 72 ülkede 250’den fazla mağazasıyla grubun lokomotif markası konumundadır.

Weltew Yatak ile yatak setleri ve uyku tekstili ürünleri; Newjoy ile bebek-çocuk-genç odası mobilyası üreten Weltew Grup; yakın gelecekte faaliyete geçirdiği Mega Fabrika yatırımıyla 110.000 metrekare açık alan üzerine 110.000 metrekare kapalı üretim alanıyla Türkiye’nin en büyük entegre mobilya üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir.