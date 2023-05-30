WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek

30.05.2023 22:46

Son dönemde getirilen güncellemelerle dikkat çeken WhatsApp'a ekran paylaşımı özelliği geleceği duyuruldu. Özelliğin; Microsoft Teams ve Zoom gibi iş uygulamalarında kullanılması dikkat çekti.

Dünyanın en sık kullanılan anlık mesajlaşma platformuWhatsApp, önemli bir yeniliğe daha hazırlanıyor. WhatsApp, gelecek yeni güncelleme ile birlikte Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlarda yaygın olarak kullanılan ekran paylaşımı özelliğini kullanıma açacak.

EKRAN PAYLAŞIMI YAPARKEN KAYIT DA ALINABİLECEK

Engadget'te yer alan habere göre en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın önümüzdeki güncellemesi, görüşmenin diğer ucundaki kişiyle ekran içeriğini kaydederken görüntüleyecek bir ekran paylaşımı deneyimi içerecek.

Şu anda yalnızca sayılı Android Beta Test kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu yeni özelliğin, önümüzdeki haftalarda daha çok kullanıcının erişimine açılması bekleniyor. Güncellemenin, eski Android modellerinde desteklenmemesi öngörülüyor.

İKİ YENİ ÖZELLİK DUYURULDU

Meta firmasının çağın gerekliliklerine göre güncellemeye çalıştığı WhatsApp için son olarak iki yeni özellik daha duyurulmuştu. İlk olarak kullanıcılarını, mesajları 15 dakika içinde düzenlemeye izin verecek güncellemeyle sevindiren platform; ardından telefon numaralarının tarih olacağı 'kullanıcı adı' özelliğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Whatsapp, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Şampiyon Galatasaray'ın kasasına dev gelir! Rakam dudak uçuklatıyor
22:46 Şampiyon Galatasaray'ın kasasına dev gelir! Rakam dudak uçuklatıyor
22:46 WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek
22:40 WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek
22:42 Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu
22:40 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü
22:36 Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu
22:34 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü
22:37 Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler
22:31 Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 22:56:31. #1.13#
SON DAKİKA: WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement