WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı - Son Dakika

WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı

06.05.2021 12:32
WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı, System.String[]

Siber dolandırıcıların bu kez annelerini sevindirmek isteyen vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların, internet üzerinden vatandaşlara "Anneler günü çekilişi" göndererek tuzak hazırladığı öğrenildi. Uzmanlar, bilgilendirmede bulunarak Anneler Günü öncesinde vatandaşların dolandırılmamasını sağlamaya çalışıyor.

Vatandaşların cebindeki parayı haksız yoldan almak isteyen dolandırıcıların yeni hedefinde "Anneler Günü" var. Siber dolandırıcılar, 9 Mayıs Anneler Günü'nde annelerini sevindirmek isteyen vatandaşları hedef alarak, hesaplarındaki parayı ele geçirmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar tarafından gönderilen linklere tıklanması durumunda GSM operatörü üzerinden aylık abonelik ücreti bile çekilebildiği öğrenildi.

Uzmanlar,tam kapanmayla birlikte dolandırıcıların artan internet alışverişlerini fırsat bildikleri ve yeni yöntemlerini devreye soktukları belirtiyor.

Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor

SÖZDE ÇEKİLİŞ LİNKİ GÖNDERİYORLAR

Siber dolandırıcılar, "Anneler Günü" için dünyaca ünlü firmaların fotoğraf ve isimlerini kullanarak sözde çekiliş linki gönderiyor. Linke tıklandığınızda çekilişe katılma şartı olarak bu çekilişin WhatsApp üzerinden paylaşılması talep ediliyor. Mesaj kişi listesinden birinden geldiği için de siber dolandırıcılar "Fishing" yani "Oltalama" olarak tabir edilen dolandırıcılık türünü rahatlıkla uygulamaya koyabiliyor.

TELEFON FATURALARINA YANSITILIYOR

Vatandaşın gelen linke tıklamasının ardından bilgileri isteyen dolandırıcılar, "Ayakkabı kazandınız, hediyeyi almak için bilgilerinizi giriniz" şeklindeki alandan aldıkları bilgilerle aylık abonelik yaparak, GSM faturasına ücret yansıtıyor. Dolandırılan vatandaşlar da aradaki farkı görene kadar ücreti ödemeye devam ediyor.

Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor

"EVET DEMEMEYE DİKKAT EDİN"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, her şeyin onay verdikten sonra başladığını belirterek, "Sadece kimlik bilgileri değil, banka kartı, kredi kartı bilgileri değil, aynı zamanda kişisel bilgilerimiz çalınıyor. Onay kodu geldikten sonra telefonunuza birkaç tane mesaj geliyor. 'Katılmak istiyor musunuz?' 'Evet' diyorsunuz, her 'Evet' dediğinizde sizden belli bir oranda cep telefonu faturanıza yansıyan bir ücret kesiliyor. 200 lira, 300 lira katıldığınız oran bağlamında sizden bu para çekiliyor" dedi.

WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı

Anneler Günü, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı - Son Dakika


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