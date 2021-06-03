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WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü - Son Dakika

WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü

03.06.2021 09:13
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime

İzmir Adliyesi'nde görev alan bir zabıt katibi kendisini tatil gününde WhatsApp üzerinden uyaran hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını verdi. Yanıttan hoşnut olmayan hakimin, tutanak tutup komisyona göndermesi sebebiyle zabıt katibi 6 aylığına harcırahsız ve yolluksuz şekilde Karaburun Adliyesi'ne sürüldü.

İzmir Adliyesi'nde yaşanan olay sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 25 Nisan günü yaşanan olayda, adliyede görevli hakim, gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle WhatsApp'tan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı.

"TATİLDE BİLE BENİ TEKİT EDİYORSUNUZ, NEDEN YAPIYORSUNUZ ANLAMIYORUM"

Zabıt katibi kendisini tatil gününde uyaran hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum" yanıtını verdi. Yanıttan hoşlanmayan hakim ise zabıt katibine "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum" dedi.

"BENİ UYARACAKSANIZ MESAİ SAATLERİNDE UYARIN OLUR MU?"

Tartışmanın devamında zabıt katibinin hakimin uyarısına "O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabını vermesi ise iplerin kopmasına neden oldu.

6 AYLIĞINA BAŞKA BİR ADLİYE'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Kendisine saygısızlık yapıldığını savunan katip hakkında tutanak tutan ve Komisyon Başkanlığı'na gönderen hakimin hamlesiyle, katibin 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesi'nde görevlendirilmesine karar verildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Zabıt katibinin yaşanan olay sonrasında sürülmesi sosyal medyada da gündem yarattı. Ekşisözlük başta olmak üzere çok sayıda platform kullanıcıların yorum yağmuruna tutması nedeniyle bu olayla çalkalandı.

WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın cevabını veren memur sürüldü

İzmir Adliyesi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime 'Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın' cevabını veren memur sürüldü - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • sedat : mesai saatlerine dikkat etmiyorlar,amirsen gecenin birinde ,pazar günü sabahın köründe mesaj atılıyor vatsuptan.bakanlar cumartesi toplanalım diyor mu illa pazartesi toplanıyorlar.ama memura sabahın üçünde mesaj yolluyorsun Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • ali Gültekin: Hakim haksız. Varsa bi usul eksikliği zaten mesai saatlerinde yapılır. Bazılarında var bu tekebbür. Yetkinin kötüye kullanılması veya mobbing ne derseniz diyin. Cevap Yaz 24 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü - Son Dakika
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