İzmir Adliyesi'nde yaşanan olay sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 25 Nisan günü yaşanan olayda, adliyede görevli hakim, gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle WhatsApp'tan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı.
Zabıt katibi kendisini tatil gününde uyaran hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum" yanıtını verdi. Yanıttan hoşlanmayan hakim ise zabıt katibine "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum" dedi.
Tartışmanın devamında zabıt katibinin hakimin uyarısına "O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabını vermesi ise iplerin kopmasına neden oldu.
Kendisine saygısızlık yapıldığını savunan katip hakkında tutanak tutan ve Komisyon Başkanlığı'na gönderen hakimin hamlesiyle, katibin 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesi'nde görevlendirilmesine karar verildi.
Zabıt katibinin yaşanan olay sonrasında sürülmesi sosyal medyada da gündem yarattı. Ekşisözlük başta olmak üzere çok sayıda platform kullanıcıların yorum yağmuruna tutması nedeniyle bu olayla çalkalandı.
Son Dakika › Güncel › WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime 'Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın' cevabını veren memur sürüldü - Son Dakika