WhatsApp'tan yeni özellik! Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor
WhatsApp'tan yeni özellik! Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor

17.05.2026 09:47
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, süreli mesajlar özelliğinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Test edilen yeni sistemde mesajların silinme süresi, gönderildiği anda değil karşı taraf tarafından okunduğu anda başlayacak. Kullanıcılar mesajların 5 dakika, 1 saat veya 12 saat içinde otomatik silinmesini seçebilecek. Mesaj hiç açılmazsa sistem güvenlik amacıyla 24 saat sonunda mesajı tamamen kaldıracak.

WhatsApp, süreli mesajlar özelliğinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte mesajların silinme süresi, gönderildiği anda değil karşı taraf tarafından okunduğu anda başlayacak.

Platformun test etmeye başladığı “After Reading” yani “Okunduktan Sonra” özelliği, özellikle okunmadan kaybolan mesaj sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

GERİ SAYIM MESAJ OKUNUNCA BAŞLAYACAK

Mevcut sistemde süreli mesajların silinme süresi mesaj gönderildiği anda başlıyordu. Bu nedenle bazı mesajlar karşı taraf tarafından açılmadan otomatik olarak silinebiliyordu.

Yeni sistemde ise mesajın silinme kronometresi, alıcının mesajı görüntülediği anda çalışmaya başlayacak. Böylece kullanıcılar, mesajlarının okunmadan kaybolması riskini yaşamayacak.

5 DAKİKA, 1 SAAT VE 12 SAAT SEÇENEĞİ

Beta sürümünde test edilen özelliğe göre kullanıcılar, mesajların okunduktan sonra 5 dakika, 1 saat veya 12 saat içinde otomatik olarak silinmesini seçebilecek.

Mesajın hiç açılmaması durumunda ise sistem güvenlik amacıyla mesajı 24 saat sonunda tamamen kaldıracak.

GÖNDEREN VE ALICI İÇİN FARKLI ÇALIŞACAK

Yeni özellikte gönderici ve alıcı tarafında farklı bir işleyiş olacak. Gönderen kişinin ekranında mesaj, karşı tarafın okuyup okumadığına bakılmaksızın gönderildikten 5 dakika sonra silinecek.

Alıcı tarafında ise süre yalnızca mesaj görüntülendiği anda başlayacak.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK KULLANILACAK

WhatsApp’ın yeni gizlilik özelliği varsayılan olarak kapalı gelecek. Kullanıcılar, özelliği yalnızca istedikleri sohbetlerde manuel olarak aktif hale getirebilecek.

Şirketin özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz açıklanmadı.

