WhiteBIT TR'nin Ipsos'a yaptırdığı Kripto Varlık Kullanım ve Algı Araştırması 2026'nın sonuçları lansman etkinliğinde ele alındı. Haberler.com'a özel röportaj veren WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, kripto varlıkların geleneksel yatırım araçları arasında kendine önemli bir yer edindiğini belirterek WhiteBIT Getiri, White Hesap, Trade Bot ve WhiteBIT Sepet ürünlerini kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN KRİPTO YATIRIM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRILDI

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmanın Türkiye'deki kripto varlık kullanıcılarının alışkanlıklarını ve kripto algısını ortaya koymayı amaçladığını belirten Turan, etkinlik kapsamında araştırma sonuçlarının yanı sıra WhiteBIT TR'nin sektördeki konumunun ve yeni ürünlerinin de ele alınacağını ifade etti.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 4 MİLYON AKTİF KRİPTO YATIRIMCISI VAR

Türkiye'de kripto varlık sektörünün giderek daha fazla yasal düzenlemeye tabi olduğunu belirten Turan, araştırma sonuçlarının düzenleyici kurumlardan elde edilen verilerle uyumlu olduğunu söyledi. Turan, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kişinin aktif olarak kripto varlık sahibi olduğunu, yatırım yaptığını ve alım satım işlemleri gerçekleştirdiğini dile getirdi.

KRİPTO VARLIKLAR YATIRIM SEPETLERİNDE YERİNİ ALDI

Altın, döviz ve hisse senedi gibi geleneksel yatırım araçlarının yanında kripto varlıkların da yatırımcılar tarafından tercih edildiğini vurgulayan Turan, kriptonun yatırım portföylerinde önemli bir yer edinmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

WHITEBIT TR'DEN DÖRT YENİ ÜRÜN

Yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştirdiklerini belirten Turan, WhiteBIT Getiri, White Hesap, Trade Bot ve WhiteBIT Sepet olmak üzere dört farklı ürünü kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını açıkladı. Yeni ürünlerin yatırım süreçlerini kolaylaştırmayı ve kullanıcılara farklı işlem seçenekleri sunmayı amaçladığını belirtti.

BOŞTA BEKLEYEN TL BAKİYELERİ DEĞERLENDİRİLEBİLECEK

Yeni ürünlerle kullanıcıların WhiteBIT TR hesaplarında işlem yapmadan bekleyen Türk lirası bakiyelerini değerlendirebileceklerini belirten Turan, yatırımcıların bu bakiyeler üzerinden gelir elde edebilmelerine yönelik bir ürün hazırladıklarını söyledi.

OTOMATİK ALIM SATIM DÖNEMİ

Trade Bot ürünü hakkında da bilgi veren Turan, kullanıcıların kendi belirledikleri risk düzeyi ve fiyat aralıkları doğrultusunda otomatik alım satım işlemleri gerçekleştirebileceklerini ifade etti. WhiteBIT Sepet ile yatırımcıların oluşturdukları kripto varlık sepetlerinde tek tuşla alım satım yapabileceklerini belirten Turan, bu ürünlerle yatırım süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

TÜRKİYE PAZARINDA BÜYÜME HEDEFİ

WhiteBIT TR'nin Türkiye'deki yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Turan, şirketin küresel tecrübesi, teknolojik altyapısı ve kullanıcı deneyiminden aldığı güçle Türkiye pazarındaki konumunu her geçen gün geliştirdiğini söyledi. Turan, önümüzdeki dönemde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı ve Türkiye'deki kripto varlık yatırımcılarının beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.