Son Dakika Haberleri: Widodo başkenti taşımak için halktan destek istedi
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Widodo başkenti taşımak için halktan destek istedi

1 saat önce

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin Cava Adası'nda bulunan başkent Cakarta'nın taşınması gerektiğini belirterek, "Yeni başkentimizi Borneo Adası'na taşımak için tüm halkımızdan destek istiyorum.

Widodo başkenti taşımak için halktan destek istedi, System.String[]
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin Cava Adası'nda bulunan başkent Cakarta'nın taşınması gerektiğini belirterek, "Yeni başkentimizi Borneo Adası'na taşımak için tüm halkımızdan destek istiyorum." dedi.
Widodo, Endonezya'nın bağımsızlığının 74. yıl dönümü nedeniyle mecliste yaptığı konuşmada, başkentin yalnızca ulusal kimliğin değil aynı zamanda ilerlemenin ve gelişmenin simgesi olduğunu söyledi.
Aşırı kalabalık nüfusu ve altyapı sorunları bulunan başkent Cakarta'nın değiştirilmesi konusunda destek isteyen Widodo, "Yeni başkentimizi Borneo Adası'na taşımak için tüm halkımızdan destek istiyorum." diye konuştu.
Widodo, bu değişikliğin nüfusun çoğunluğunun Cakarta'da toplandığı ülkede eşitlik ve ekonomik adalet için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
Yer altı sularındaki azalma nedeniyle çökmelerin meydana geldiği ve sel baskınlarının yaşandığı başkent Cakarta'da, buna ek olarak nüfus ve trafik yoğunluğunun yılda yaklaşık 6,5 milyar dolar zarara neden olduğu belirtiliyor.
Widodo, daha önce başkenti, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 57'sinin yaşadığı Cava Adası'ndan taşımak istediklerini açıklamıştı.
Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:15 Kaynak: AA
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