Will Smith ve Jada Pinkett Smith boşanıyor mu? İtiraflar sonrası ayrılık iddiası

Uzun yıllardır inişli çıkışlı ilişkileriyle gündeme gelen Will Smith ve Jada Pinkett Smith çifti, bu kez boşanma iddialarıyla konuşuluyor. Jada Pinkett Smith’in daha önce evlilikleri hakkında yaptığı samimi itiraflar yeniden gündeme gelirken, çiftin ilişkisine dair tartışmalar da alevlendi.

“ONUN SORUMLULUĞU OLMADIĞINI ANLADIM”

Jada Pinkett Smith, bir dönem Will Smith’ten kendisini mutlu etmesini beklediğini ancak zamanla bunun doğru olmadığını fark ettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, mutluluğun bir başkası tarafından sağlanamayacağını anladığını ifade etmişti.

Pinkett Smith ayrıca evlilikleri devam ederken farklı kişilerde mutluluk aradığını ve bunun kendi içsel iyileşme sürecinin bir parçası olduğunu da dile getirmişti.

OSCAR GECESİ SONRASI YENİDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

Jada Pinkett Smith, 2022 Oscar Ödülleri töreninde yaşanan olay sonrası da uzun süre konuşulmuştu. Sunucu Chris Rock’ın saçlarıyla ilgili yaptığı espri sonrası Will Smith’in sahneye çıkarak tokat atması dünya gündemine oturmuştu.

Yaşanan olayın ardından Pinkett Smith’in alopesi hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Saç dökülmesine neden olan bu hastalık nedeniyle saçlarını kazıttığını açıklayan oyuncu, bu süreci kabullenmenin zor olduğunu ancak zamanla bunu bir güç kaynağına dönüştürdüğünü söylemişti.

ALOPESİ HASTALIĞI NEDİR?

Alopesi, bağışıklık sisteminin saç köklerine zarar vermesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak biliniyor. Bölgesel ya da tamamen saç kaybına yol açabilen hastalık hem kadınlarda hem erkeklerde görülebiliyor. Uzmanlar, stres faktörünün de hastalığı tetikleyebileceğini belirtiyor.