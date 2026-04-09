Will Smith ve Jada Pinkett Smith boşanıyor mu? İtiraflar sonrası ayrılık iddiası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Will Smith ve Jada Pinkett Smith boşanıyor mu? İtiraflar sonrası ayrılık iddiası

Will Smith ve Jada Pinkett Smith boşanıyor mu? İtiraflar sonrası ayrılık iddiası
09.04.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Will Smith ve Jada Pinkett Smith hakkında boşanma iddiaları yeniden gündeme geldi. Jada Pinkett Smith’in evlilikleri hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar dikkat çekti.

Uzun yıllardır inişli çıkışlı ilişkileriyle gündeme gelen Will Smith ve Jada Pinkett Smith çifti, bu kez boşanma iddialarıyla konuşuluyor. Jada Pinkett Smith’in daha önce evlilikleri hakkında yaptığı samimi itiraflar yeniden gündeme gelirken, çiftin ilişkisine dair tartışmalar da alevlendi.

“ONUN SORUMLULUĞU OLMADIĞINI ANLADIM”

Jada Pinkett Smith, bir dönem Will Smith’ten kendisini mutlu etmesini beklediğini ancak zamanla bunun doğru olmadığını fark ettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, mutluluğun bir başkası tarafından sağlanamayacağını anladığını ifade etmişti.

Pinkett Smith ayrıca evlilikleri devam ederken farklı kişilerde mutluluk aradığını ve bunun kendi içsel iyileşme sürecinin bir parçası olduğunu da dile getirmişti.

OSCAR GECESİ SONRASI YENİDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

Jada Pinkett Smith, 2022 Oscar Ödülleri töreninde yaşanan olay sonrası da uzun süre konuşulmuştu. Sunucu Chris Rock’ın saçlarıyla ilgili yaptığı espri sonrası Will Smith’in sahneye çıkarak tokat atması dünya gündemine oturmuştu.

Yaşanan olayın ardından Pinkett Smith’in alopesi hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Saç dökülmesine neden olan bu hastalık nedeniyle saçlarını kazıttığını açıklayan oyuncu, bu süreci kabullenmenin zor olduğunu ancak zamanla bunu bir güç kaynağına dönüştürdüğünü söylemişti.

ALOPESİ HASTALIĞI NEDİR?

Alopesi, bağışıklık sisteminin saç köklerine zarar vermesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak biliniyor. Bölgesel ya da tamamen saç kaybına yol açabilen hastalık hem kadınlarda hem erkeklerde görülebiliyor. Uzmanlar, stres faktörünün de hastalığı tetikleyebileceğini belirtiyor.

Jada Pinkett Smith, Will Smith, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Will Smith Will Smith ve Jada Pinkett Smith boşanıyor mu? İtiraflar sonrası ayrılık iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:14:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Will Smith ve Jada Pinkett Smith boşanıyor mu? İtiraflar sonrası ayrılık iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.