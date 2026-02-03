Witkoff, Gazze Barış Planı İçin İsrail'e Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Witkoff, Gazze Barış Planı İçin İsrail'e Gidiyor

03.02.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’nin Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Gazze barış planı ve İran ile müzakereler için İsrail'de.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze barış planının ikinci aşamasının resmen başlaması ve İran ile yürütülen diplomatik süreç çerçevesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ile görüşmek üzere İsrail'e gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmek üzere İsrail'e gidiyor. İsrailli üst düzey yetkililer, "Ziyaretin, Gazze Barış Planı'nı ilerletildiği ve İran ile bölgesel gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşeceğini" belirtti. Yetkililer, Witkoff'un temaslarının, "ABD ile İran arasında yeniden başlaması muhtemel nükleer müzakereler öncesinde bir hazırlık niteliği taşıyabileceğini" de ifade etti.

Ziyaret, Trump'ın Gazze barış planının ikinci aşamasının devreye girmesi ardından geliyor. İsrail, lojistik sorunları tespit etmek amacıyla 1 Şubat günü başlatılan sınırlı pilot uygulamanın ardından, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı yaya geçişlerine tamamen açmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir Washington'da temaslarda bulunmuştu

Witkoff'un ziyareti ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Washington'da gerçekleştirdiği üst düzey temasların sonrasında gerçekleşiyor. ABD ve İsrail basını, Zamir'in hafta sonu Pentagon'da ABD'li mevkidaşı General Dan Caine ve ekibiyle basına kapalı şekilde bir araya geldiğini bildirmişti. Zamir'in, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanlığı arasında operasyonel ve stratejik bir eksen oluşturulduğu ve görüşmeler yaptığı kaydedilmişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Witkoff, Gazze Barış Planı İçin İsrail'e Gidiyor - Son Dakika

Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:58:18. #7.11#
SON DAKİKA: Witkoff, Gazze Barış Planı İçin İsrail'e Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.