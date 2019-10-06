Son Dakika Haberleri: Wolfsberger evinde farklı kazandı
Son Dakika Spor Haber

Wolfsberger evinde farklı kazandı

13 dakika önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde St. Pölten'i 4-0 yendi.

Wolfsberger evinde farklı kazandı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde St. Pölten'i 4-0 yendi.

Avusturya liginin 10. haftasına 3. sırada başlayan Wolfsberger, seyircisi önünde St. Pölten ile karşılaştı. Wolfsberger, Ritzmaier'in 12, Leitgeb'in 66, Weissman'ın 38 ve 87. dakikadaki golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Puanını 22'ye çıkaran Wolfsberger, lider Salzburg'un 6 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Wolfsberger'i ağırlayacak.

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok
Mustafa Cengiz: Bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a: Bana bir masal anlat Fikret! Beşiktaş-Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wolfsberger evinde farklı kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]