Wonder Woman 1984 Filmi

Gal Gadot
'nun canlandırdığı Wonder Woman
'ın maceralarını anlatan devam halkasıdır. Yönetmen:
Patty JenkinsSenaryo:
Patty Jenkins, Geoff JohnsOyuncular:
Gal Gadot, Connie Nielsen
, Chris Pine
, Robin Wright
, Kristen Wiig
, Pedro Pascal
, Gabriella Wilde
, Kristoffer Polaha, Lyon
Beckwith, Ravi Patel, Sonia Goswami, Kelvin Yu, Natasha Rothwell, Penelope Kapudija, Chris Silcox, Tessa Bonham Jones, Joakim Skarli, Martin Bratanov, Shane Attwooll, Joel Morris, Patrick Lyster, Constantine Gregory, Rosanna Walls, Marla Aaron Wapner, Ryan L. Price, Bern Collaço, Brittney Aleah, Oakley Bull, Kosha Engler, Manoj AnandFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Wonder Woman 1984Yapımcı Firma:
Landmark MallYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros.Vizyon Tarihi:
05.06.2020Wonder Woman 1984 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.