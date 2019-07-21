Son Dakika Haberleri: Wonder Woman 1984 Filmi
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Wonder Woman 1984 Filmi

26 dakika önce

Wonder Woman 1984 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Wonder Woman 1984 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Wonder Woman 1984 Filmi, System.String[]
Gal Gadot'nun canlandırdığı Wonder Woman'ın maceralarını anlatan devam halkasıdır.


Yönetmen: Patty Jenkins
Senaryo: Patty Jenkins, Geoff Johns
Oyuncular: Gal Gadot, Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Gabriella Wilde, Kristoffer Polaha, Lyon Beckwith, Ravi Patel, Sonia Goswami, Kelvin Yu, Natasha Rothwell, Penelope Kapudija, Chris Silcox, Tessa Bonham Jones, Joakim Skarli, Martin Bratanov, Shane Attwooll, Joel Morris, Patrick Lyster, Constantine Gregory, Rosanna Walls, Marla Aaron Wapner, Ryan L. Price, Bern Collaço, Brittney Aleah, Oakley Bull, Kosha Engler, Manoj Anand
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Wonder Woman 1984
Yapımcı Firma: Landmark Mall
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 05.06.2020

Wonder Woman 1984 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:54 Kaynak: InterSinema.com
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