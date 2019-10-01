Wto ticari büyüme öngörülerini düşürdü

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 2019 ve 2020 yılları için ticari büyüme tahminlerini düşürerek sırasıyla Nisan ayındaki, yüzde 2.6'dan yüzde 1.2'ye ve yüzde 3.0'ten yüzde 2.7'ye çektiğini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan WTO Direktörü Roberto Azavedo, "Ticaret öngörüleri cesaret kırıcı olsa da beklenmedik değil, ticaret belirsizlikleri direkt etkilerinin yanında kimi firmaların performans artırıcı yatırımlarını geciktirmelerine neden oluyor" dedi.