Son Dakika Haberleri: Wto ticari büyüme öngörülerini düşürdü
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Wto ticari büyüme öngörülerini düşürdü

32 dakika önce

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 2019 ve 2020 yılları için ticari büyüme tahminlerini düşürerek sırasıyla Nisan ayındaki, yüzde 2.6'dan yüzde 1.2'ye ve yüzde 3.0'ten yüzde 2.7'ye çektiğini duyurdu.

Wto ticari büyüme öngörülerini düşürdü, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 2019 ve 2020 yılları için ticari büyüme tahminlerini düşürerek sırasıyla Nisan ayındaki, yüzde 2.6'dan yüzde 1.2'ye ve yüzde 3.0'ten yüzde 2.7'ye çektiğini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan WTO Direktörü Roberto Azavedo, "Ticaret öngörüleri cesaret kırıcı olsa da beklenmedik değil, ticaret belirsizlikleri direkt etkilerinin yanında kimi firmaların performans artırıcı yatırımlarını geciktirmelerine neden oluyor" dedi.

Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:59 Kaynak: DHA
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