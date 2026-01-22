Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası Başladı

Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası Başladı
22.01.2026 16:33
TÜSF tarafından düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da 56 üniversiteden sporcularla başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış törenine; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, TÜSF Genel Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bozkuş, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu temsilcileri, akademisyenler ve sporcular katıldı. Türkiye genelindeki 56 farklı üniversiteden gelen kadın ve erkek sporcuların katıldığı şampiyonada müsabakalar; 'Sanda' ve 'Tao-lu' kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Ev sahibi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden de 8 sporcunun yer aldığı organizasyonda, sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor.

"Sporun ve sporcunun yanındayız"

Açılış töreninde konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,"Üniversiteler arası spor organizasyonları öğrencilerimizin sportif gelişimine ve üniversiteler arası etkileşime önemli katkılar sunuyor. SUBÜ olarak bu tür ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmayı ve sporu üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda üniversite sporlarında üniversitemizi başarıyla temsil ederek derece elde eden 85 sporcumuzu ödüllendirdik. Sporcularımızın her zaman yanındayız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

