Xbox Game Pass Ağustos oyunları açıklandı - Son Dakika
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Xbox Game Pass Ağustos oyunları açıklandı

16.08.2022 19:56
Xbox Game Pass Ağustos oyunları açıklandı

Xbox Game Pass Ağustos için ikinci oyun listesi açıklandı. Immortals Fenyx Rising ve Midnight Fight Express gibi önemli yapımlar bulunuyor.

Xbox, Game Pass için Ağustos ayının ikinci oyun listesini paylaştı. Microsoft'un açıklamasına göre Game Pass kütüphanesi, bugünden başlayarak sekiz yeni oyun alacak. Yeni yapımlar dikkat çekiyor olsa da, Game Pass'ın üç önemli oyunu da kaybedeceğini belirtmek gerekiyor.

Game Pass Ağustos oyunları: Fenyx Rising, Midnight Fight Express ve dahası

Popüler oyun servisi Game Pass, Ağustos ayında sekiz yeni oyun alacak. Kütüphaneye eklenen yeni başlıklar arasında Midnight Fight Express, Tinykin ve Immortals Fenyx Rising bulunuyor. Ayrıca macera oyunu Immortality de ilk kez Game Pass'a sunulmuş olacak.

Xbox Game Pass Ağustos oyunları açıklandı

Ağustos listesi dikkat çekici olsa da, Ağustos ayında kütüphaneden ayrılacak oyunları göz ardı etmemek lazım. Oldukça beğenilen Hades, Twelve Minutes ve NBA 2K22 gibi toplamda 10 oyun Game Pass'a veda edecek.

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Ağustos ayının yeni oyunları Coffee Talk ile bugün dağıtılmaya başlıyor. En çok dikkat çeken yapımlardan Midnight Fight Express 23 Ağustos'ta, Immortals Fenyx Rising ise 30 Ağustos'ta oynanabilir olacak. Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek ikinci Ağustos oyun listesi şu şekilde:

Coffee Talk (Konsol, PC, Bulut) – Bugün

Midnight Fight Express (Konsol, PC, Bulut) – 23 Ağustos

Exapunks (PC) – 25 Ağustos

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Konsol, PC) – 25 Ağustos

Commandos 3 – HD Remaster (Konsol, PC, Bulut) – 30 Ağustos

Immortality (Xbox Series X/S, PC, Cloud) – 30 Ağustos

Immortals Fenyx Rising (Konsol, PC, Bulut) – 30 Ağustos

Tinykin (Konsol, PC) – 30 Ağustos

Xbox Game Pass Ağustos oyunları açıklandı

Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

Hades (Konsol, PC, Bulut)

Myst (Konsol, PC, Bulut)

NBA 2K22 (Konsol, Bulut)

Signs of the Sojourner (Konsol, PC, Bulut)

Spiritfarer (Konsol, PC, Bulut)

Twelve Minutes (Konsol, PC, Bulut)

Two Point Hospital (Konsol, PC, Bulut)

What Remains of Edith Finch (Konsol, PC, Bulut)

World War Z (Konsol, PC, Bulut)

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xbox Game Pass Ağustos oyunları açıklandı - Son Dakika

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