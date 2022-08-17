Xbox Game Pass'e eklenecek 8 yeni oyun duyuruldu - Son Dakika
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Xbox Game Pass'e eklenecek 8 yeni oyun duyuruldu

17.08.2022 07:58
Xbox Game Pass'e eklenecek 8 yeni oyun duyuruldu

Xbox Game Pass'in Topluluk Lideri Megan Spurr'un paylaştığı yeni rapora göre yakında Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunları duyurdu. Ağustos ayının son son iki haftası içerisinde Xbox Game Pass aboneliğine 8 yeni oyunun ekleneceği bildirildi.

Xbox One, Xbox Series X|S, PC ve Cloud kullanıcılara özel olarak Xbox Game Pass aboneliğine eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Xbox Game Pass'in bugünden ve çok yakında eklenecek 8 yeni oyunu belli oldu.

XBOX GAME PASS'E 8 YENİ OYUN EKLENİYOR

  • Coffee Talk (Cloud, Konsol ve PC)
  • Midnight Fight Express (Cloud, Konsol ve PC) – 23 Ağustos
  • Exapunks (PC) – 25 Ağustos
  • Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Konsol ve PC) – 25 Ağustos
  • Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Ağustos
  • Immortality (Cloud, Xbox Series X|S ve PC) – 30 Ağustos
  • Immortals Fenyx Rising (Cloud, Konsol ve PC) – 30 Ağustos
  • Tinykin (Konsol ve PC) – 30 Ağustos
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DLC'LER VE GÜNCELLEMELER

Ayrıca bugün ve önümüzdeki günlerde DLC ve oyun güncellemeleri de yer alacak. Naraka Baldepoint Showdown'a yepyeni bir coop modu ve Xbox Series X|S'te ve Xbox Game Pass aracılığıyla ücretsiz bir güncelleme olarak oyunculara sunulacak. Sea of Thieves: A Hunter's Cry güncellemesi ise 18 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar süren bir macera yayınlanacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek 8 yeni oyun duyuruldu
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Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Xbox Game Pass'e eklenecek 8 yeni oyun duyuruldu - Son Dakika


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