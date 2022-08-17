Xbox Game Pass'e eklenecek 8 yeni oyun duyuruldu

Xbox One, Xbox Series X|S, PC ve Cloud kullanıcılara özel olarak Xbox Game Pass aboneliğine eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Xbox Game Pass'in bugünden ve çok yakında eklenecek 8 yeni oyunu belli oldu.
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Ayrıca bugün ve önümüzdeki günlerde DLC ve oyun güncellemeleri de yer alacak. Naraka Baldepoint Showdown'a yepyeni bir coop modu ve Xbox Series X|S'te ve Xbox Game Pass aracılığıyla ücretsiz bir güncelleme olarak oyunculara sunulacak. Sea of Thieves: A Hunter's Cry güncellemesi ise 18 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar süren bir macera yayınlanacak.
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