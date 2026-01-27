Xi Jinping, Finlandiya ile İşbirliği Vurgusu Yaptı - Son Dakika
Xi Jinping, Finlandiya ile İşbirliği Vurgusu Yaptı

27.01.2026 15:34
Xi Jinping, Finlandiya ile işbirliğini derinleştirerek küresel rekabet gücünü artırmayı önerdi.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiyalı şirketlerin, küresel rekabet güçlerini artırmak üzere "Çin pazarının engin okyanusuna yelken açmasından" memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile salı günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya gelen Xi, Çin ve Finlandiya'ya enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi, tarım ve ormancılık sektörleri ve bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Finlandiya'nın Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 76 yılda karşılıklı saygı, eşitlik, geleceğe odaklılık ve kazan-kazan işbirliği ile öne çıkan ikili ilişkilerin, uluslararası konjonktürdeki değişikliklere bakılmaksızın istikrarlı büyüme kaydettiğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcı olduğuna dikkat çeken Xi, yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmeye ve yüksek standartlarda dışa açılımı dünyaya yaymaya devam edeceklerini söyledi.

Finlandiya'nın kış sporlarında önde gelen ülkelerden olduğuna, Çin'in de önemli bir kış sporu ülkesi olarak yükseldiğine işaret eden Xi, her iki ülkeye kış sporları alanındaki dostluklarını ilerletmek üzere etkileşim ve işbirliğini artırma çağrısı yaptı.

Xi, daha fazla Finlandiya vatandaşının Çin'i ziyaret ederek, ülkenin antik mirası ve modern canlılığı harmanlayan atmosferini deneyimlemesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Birçok risk ve zorluğun yaşandığı dünyada uluslararası toplumun bunlarla mücadele için birlikte hareket etmesi gerektiğini, büyük ülkelerinse eşitliğin teşvik edilmesi, hukukun üstünlüğünün gözetilmesi, işbirliğinin sürdürülmesi ve dürüstlüğün el üstünde tutulmasında örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni kararlılıkla savunmak ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek üzere Finlandiya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Xi, hakkaniyetli ve düzenli bir çok kutuplu dünyanın ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin teşviki amacıyla Finlandiya ile çalışmaya istekli olduklarını da söyledi.

Xi, Çin ve Avrupa'nın rakip değil, ortak olduğunu vurguladı. Çin ile Avrupa arasındaki işbirliğinin rekabete, ortak noktalarınınsa farklılıklarına ağır bastığını belirten Xi, Finlandiya'nın, Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminde yapıcı rol oynamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Xi Jinping, Finlandiya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
