Xi Jinping, To Lam’ı Tebrik Etti - Son Dakika
Xi Jinping, To Lam’ı Tebrik Etti

24.01.2026 16:09
Xi Jinping, Vietnam'ın yeni liderine tebrik mesajı gönderdi, iki ülke arasındaki işbirliğini vurguladı.

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilen To Lam'ı tebrik etti.

Xi, cuma günü gönderdiği mesajında, VKP'nin 13. Ulusal Kongresi'nden bu yana Vietnam'ın ulusal koşullarına uygun bir sosyalist modernleşme yolunu kararlılıkla izlediğini, partinin liderliğini güçlendirdiğini ve Vietnam halkına sosyalist inşa ve reform çalışmalarında kayda değer başarılar elde etmeleri için rehberlik ettiğini belirtti. Xi, bu çabaların Vietnam'ın uluslararası statü ve nüfuzunu da büyük ölçüde artırdığını vurguladı.

Xi, VKP 14. Ulusal Kongresi'nin başarılı şekilde düzenlenmesinin Vietnam'ın ulusal kalkınmasında yeni bir dönem açtığını ve küresel sosyalist hareketin gelişimine esin ve teşvik kaynağı olacağını belirtti.

Xi, genel sekreterin başkanlığında görev yapacak yeni VKP Merkez Komitesi'nin liderliği altında, partinin Vietnam halkını birleştirip kararlılıkla ilerleyeceğine, parti ve ülke davasında yeni ve daha büyük başarılar elde etmelerini teşvik edeceğine ve 14. Ulusal Kongre tarafından belirlenen hedef ve görevleri başarıyla yerine getireceğine olan güvenini ifade etti.

Xi, Çin ve Vietnam'ın dost sosyalist komşular ve stratejik önemi olan ortak geleceğe sahip bir topluluk olduğunu vurguladı.

İki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilere büyük önem atfettiğinin altını çizen Xi, iki halka daha fazla fayda sağlama ve bölgede ve dünyada barış, istikrar, kalkınma ve refaha olumlu katkılarda bulunma amacıyla stratejik iletişimi güçlendirmek, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, sosyalist davayı kararlılıkla ilerletmek ve kapsamlı stratejik işbirliğine ve Çin ile Vietnam arasında ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yol göstermek üzere To Lam ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

