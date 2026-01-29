Xi Jinping ve Starmer Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Xi Jinping ve Starmer Görüştü

Xi Jinping ve Starmer Görüştü
29.01.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı Starmer ile vize muafiyeti ve işbirliği konuştu.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi perşembe günü gerçekleşen görüşmede İngiliz vatandaşlarına tek taraflı vize muafiyeti uygulama konusunu aktif olarak değerlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Xi, "Her iki taraf da halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirmeli ve seyahatleri daha da kolaylaştırmalı" dedi.

Xi, ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar gelişirse gelişsin, ülkesinin diğer ülkelere yönelik asla tehdit teşkil etmeyeceğini belirtti.

Barışçıl kalkınmaya olan bağlılıklarını vurgulayan Xi, hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadıklarını ve yabancı toprakların bir karışını bile işgal etmediklerini söyledi.

Xi, eğitimde, sağlıkta, finansta ve hizmet sektöründe İngiltere ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin sınırlarının genişletilmesi çağrısında bulundu.

Çin ve İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin özünde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının bulunduğunu belirten Xi, iki ülkeye ortak kalkınma ve refahı sağlamak üzere yapay zeka, biyobilim, yeni enerji ve düşük karbon teknolojileri gibi alanlarda ortak araştırmalar yapma ve endüstriyel dönüşüm gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Xi, çok taraflılık ve serbest ticaretin destekçileri olan Çin ve İngiltere'ye gerçek çok taraflılığı ortaklaşa savunma ve uygulama çağrısı yaptı.

Uluslararası hukukun ancak tüm ülkelerin ona uyması halinde gerçek anlamda etki gösterebileceğini kaydeden Xi, bu çerçevede özellikle büyük ülkelerin öncülük etmesi gerektiğini, aksi takdirde dünyanın güçlünün güçsüzü ezdiği bir ortama geri dönme riskiyle karşı karşıya olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Xi Jinping, İngiltere, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping ve Starmer Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
13:53
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:58
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o dava tutuklu kalmadı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o dava tutuklu kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:55:53. #7.11#
SON DAKİKA: Xi Jinping ve Starmer Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.