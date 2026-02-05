Xi Jinping ve Trump'tan İyi İlişkiler Temennisi

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile ABD arasındaki ilişkileri "dev bir gemiye" benzeterek, bu gemiyi rüzgarlar ve fırtınalar arasında istikrarlı şekilde ileriye taşımak ve daha büyük, daha iyi işler başarmak üzere yeni yılda ABD Başkanı Donald Trump ile çalışmayı temenni ettiğini söyledi.

Xi çarşamba günü Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Çin-ABD ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkat çekerek, Trump ile geçen yıl boyunca iyi bir iletişim yürüttüklerini belirtti. Busan'da gerçekleştirdikleri başarılı toplantıda, Çin-ABD ilişkilerine ilişkin yol haritasını belirlediklerini hatırlatan Xi, bunun iki ülkenin halkları ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

ABD'nin olduğu gibi Çin'in de endişeleri bulunduğunu belirten Xi, Çin'in her zaman söylediklerinin arkasında durduğunu ve sözleriyle eylemlerinin tutarlı olduğunu vurguladı. Xi, eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkeleri doğrultusunda birlikte çalışmaları durumunda iki ülkenin birbirlerinin endişelerini gidermenin yollarını bulabileceğini söyledi.

Hem Çin hem de ABD'nin bu yılki gündemlerinde önemli maddelerin yer aldığını kaydeden Xi, bu yılın, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcı, ABD'ninse bağımsızlığının 250. yıldönümü olduğunu belirtti.

Xi, Çin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na, ABD'nin de G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını da hatırlattı.

Xi, iki tarafın, vardıkları ortak mutabakatı hayata geçirmesi, diyalog ve iletişimi güçlendirmesi, farklılıkları uygun şekilde yönetmesi ve tatbiki işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

Ne kadar küçük olursa olsun iyi bir iş yapmanın her zaman doğru, ne kadar küçük olursa olsun kötü bir iş yapmanınsa her zaman yanlış olduğunu söyleyen Xi, iki tarafın karşılıklı güveni inşa etmek, iyi geçinmenin doğru yolunu bulmak ve 2026'yı iki büyük ülkenin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine doğru ilerleyeceği bir yıl haline getirmek üzere adım adım ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Xi, Taiwan meselesinin, Çin-ABD ilişkilerinde en önemli konu olduğunu vurguladı. Taiwan'ın Çin topraklarının bir parçası olduğunu yineleyen Xi, kendi egemenlik ve toprak bütünlüklerini korumak zorunda olduklarını ve Taiwan'ın ayrılmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Xi, ABD'nin Taiwan'a silah satışı konusunu ihtiyatlı bir biçimde ele alması gerektiğini söyledi.

Trump ise hem ABD'nin hem de Çin'in büyük ülkeler olduğunu ve ABD-Çin ilişkilerinin, dünyadaki ülkeler arasında açık ara en önemli ilişkiler olduğunu belirtti.

Xi ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu ve kendisine büyük saygı duyduğunu söyleyen Trump, liderlikleri sayesinde ABD ve Çin'in ekonomi ve ticaret gibi alanlarda iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti.

Çin'in başarılı olmasını istediğini dile getiren Trump, Çin ile çalışmak ve ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme kaydetmek istediklerini belirtti. Trump, Çin'in Taiwan meselesine ilişkin hassasiyetlerini anladığını söyledi.

Trump, başkanlığı süresince iki tarafın görüşmelere devam etmesini ve ABD-Çin ilişkilerinin iyi durumda tutulmasını arzu ettiğini belirtti.