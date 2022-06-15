Xi'nin, Çin'deki İnsan Hakları Gelişimi Hakkındaki Makalesi Yayınlanacak - Son Dakika
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Xi'nin, Çin'deki İnsan Hakları Gelişimi Hakkındaki Makalesi Yayınlanacak

15.06.2022 21:39
Xi'nin, Çin'deki İnsan Hakları Gelişimi Hakkındaki Makalesi Yayınlanacak

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı, Çin'in insan hakları gelişim sürecinin kesintisiz şekilde takip edilmesi ve Çin'in insan hakları davasının gelişiminin ilerletilmesi konulu makale, Perşembe günü yayınlanacak.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı, Çin'in insan hakları gelişim sürecinin kesintisiz şekilde takip edilmesi ve Çin'in insan hakları davasının gelişiminin ilerletilmesi konulu makale, Perşembe günü yayınlanacak.Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi'nin makalesi, ÇKP Merkez Komitesi'nin önde gelen dergisi Qiushi Journal'ın bu yılki 12. sayısında yayınlanacak.İnsan haklarına saygı gösterilmesi ve korunmasının, ÇKP'nin sarsılmaz şekilde takip ettiği ilkeler olduğu belirtilen makalede, Çin'in insan hakları davasını ilerletmede 2012 yılında düzenlenen 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana tarihi başarılar elde edildiği vurgulandı.Çin'in insan haklarına ilişkin gelişme sürecinin, zamanın akışını takip ettiği ve ülkenin koşullarına uygun olduğu belirtilen makalede, sürecin unsurları olarak, parti liderliğini desteklemek, halkın temel statüsünü güvence altına almak, ülkenin koşullarına bağlı kalmak, temel insan hakları olarak yaşama ve gelişme haklarını önemsemek, yasa uyarınca insan haklarını korumak ve küresel insan hakları yönetimine katılmak olarak sıralanıyor.Makalede, Çin'in insan hakları davasının sağlıklı gelişimini desteklemek için insan hakları davasının kapsamlı şekilde gelişmesini desteklemek, insan haklarına yönelik yasal korumayı güçlendirmek, insan haklarına ilişkin doğru bakışı savunmak, küresel insan hakları yönetimini ilerletmek ve Çin'in küresel arenadaki insan hakları konumunu savunmak için çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Bir ülkedeki insan hakları koşullarının, ne diğer ülkelerdeki standartlarla ne de çifte standartla değerlendirilmesi gerektiği belirtilen makalede, insan haklarının diğer ülkelerin içişlerine karışmak için siyasi bir araç olarak kullanılmaması konusunda uyarıya yer verildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi'nin, Çin'deki İnsan Hakları Gelişimi Hakkındaki Makalesi Yayınlanacak - Son Dakika

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