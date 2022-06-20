Xiaomi 13 ailesi geliyor: Tanıtım tarihi sızdırıldı - Son Dakika
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Xiaomi 13 ailesi geliyor: Tanıtım tarihi sızdırıldı

20.06.2022 17:42
Xiaomi 13 ailesi geliyor: Tanıtım tarihi sızdırıldı

Xiaomi, 13 serisi için çalışmalarını hızlandırdı. Bazı özellikleri sızdırılan Xiaomi 13 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Xiaomi, bu yıl tanıtacağı 13 serisi akıllı telefonları için çalışmalarına devam ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek ilk telefon olacağı tahmin edilen Xiaomi 13 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Xiaomi 13 serisinin tanıtım tarihi sızdırıldı

Aralık 2021'de tanıtılan Xiaomi 12 ailesi, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, Xiaomi 13 ailesini bir önceki modelen daha erken tanıtacak.

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Motorola, geçtiğimiz yıl yaptığı lansman ile Xiaomi'den erken davranarak Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili ilk akıllı telefonu piyasaya sürdü. Bu yıl yeni işlemciyle üretilen ilk akıllı telefon ünvanını elde etmek isteyen Xiaomi'nin yeni modelini erken tanıtacağı sızdırıldı.

Xiaomi 13 ailesi geliyor: Tanıtım tarihi sızdırıldı

Şirketin ilk olarak Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerini tanıtacağı belirtiliyor. İlerleyen süreçte, Xiaomi 13X ve 13S gibi varyantların da geleceği tahmin ediliyor.

Android 13 ile test edildiği belirtilen Xiaomi 13 ailesi, Kasım 2022'de tanıtılacak. Nuwa kod adına sahip olduğu belirtilen Xiaomi 13 modeli, 2211133C model numarasıyla karşımıza çıkacak. Xiaomi 13 Pro modelinin ise Fuxi kod adına sahip olduğu ve 2210132C model numarasıyla geleceği belirtiliyor.

Sızdırılan bilgilere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 modelini SM8550 koduyla piyasaya sürecek. TSMC tarafından 4nm teknolojisi ile üretilecek işlemcide 1 adet ARM Cortex-X3, 2 adet ARM Cortex-A720, 2 adet ARM Cortex-A710 ve 3 adet ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Grafik arabiriminde ise Adreno 740 olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Siz tanıtım tarihi sızdırılan Xiaomi 13 ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Aralık, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi 13 ailesi geliyor: Tanıtım tarihi sızdırıldı - Son Dakika

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