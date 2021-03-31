Xiaomi mi 11 Pro'nun Teknik Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı - Son Dakika

Xiaomi mi 11 Pro'nun Teknik Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

31.03.2021 00:21
Xiaomi mi 11 Pro'nun Teknik Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı, System.String[]

Amiral gemisi serisi olarak lanse edilen, Xiaomi mi 11 Pro'nun özellikleri açıklandı. Cihaz, üst düzey 5000 mAh silikon bataryası ile dikkatleri üzerine çekti. Şirket ayrıca, cihazlarda yaşanan ısınma sorununu tarihe gömecek yeni bir teknolojiyi tanıttı.

Xiaomi üst düzey ürünlerini tanıtmak için yaptığı online konferansda, Xiaomi mi 11 Pro adlı amiral gemisini tanıttı. Bu yeni cihaz, Xiaomi mi 11'in üst modeli olacağı ve yanında birçok yeni iyileştirmeyi getireceği bildirildi.

Etkinliğin başında Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, şirketin 2020 yıllık gelirinin 37.4 milyar $ ulaştığını iddia etti. Ayrıca, 2020'nin 4. çeyreğinde Xiaomi'nin akıllı telefon satışlarının dünyadaki ilk üçe döneceğini iddia etti. Bu konferansta Xiaomi firması, Xiaomi mi MIX katlanabilir telefon, Xiaomi mi 11 Ultra ve Xiaomi mi 11 Lite dahil olmak üzere çok sayıda ürünü tanıtacak.

Xiaomi mi 11 Pro akıllı telefon; Grimsi siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç renkte gelecek. Akıllı telefon, dört köşesi kavisli ekranın yanında, 6,8 inç AMOLED ekran teknolojisine sahip olacak. Aynı zamanda ekran, E4 ışıldayan malzemeye sahip olduğu ve DisplayMate A + sertifikası aldığı açıklandı.

Xiaomi mi 11 Pro'nun Teknik Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Cihazın üst düzey ekranı, 2K videoları destekleyeceği ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı açıklandı. Ekran koruması açısından mi 11 Pro, Corning Gorilla Glass Victus ile birlikte geliyor. Bu erkan koruması piyasadaki en sağlam Gorilla Glass olarak ön plana çıkıyor. Önceki nesle göre 1.5X düşme önleyici ve 2X çizilme direncini kullanıcılarına sunuyor.

Xiaomi mi 11 Pro'nun Donanımı - İşlemcisi ve Batarya Gücü Açıklandı

Cihazın gövdesinin altında; Qualcomm Snapdragon 888 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, son dönemin en güçlü işlemcileri arasında yer alıyor. Üstün özellikli işlemciye ek olarak, bu cihaz LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolamasını kullanır.

Xiaomi mi 11 Pro, devasa 5000 mAh bataryasına ek olarak cihazda, yeni bir termal iletken malzemeye sahip bir batarya özelliği kullanıyor. Bu termal iletkenliği % 100 batarya verimini arttıracağı bildiriliyor.

Cihaz aşırı ısınma sorunları ile en iyi şekilde başa çıkacak yapıya sahip olduğu bildirildi. Artık ısınma sorunu geçmişte kaldığı lanse edildi. Cihaz, 2000m?'lük büyük bir VC ile, katı-sıvı-gaz olarak ??üç aşamalı hızlı ısı yayma sistemi oluşturduğu ve bu sayede ısıyı dağıttığı ve batarya ömrünü uzattığı bildirildi. Xiaomi mi 11 Pro, normal Lityum iyon bataryayı kullanmıyor. Cihaz batarya teknolojisi olarak, Silikon-oksijen anot pil ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu olduğu bildirildi. Bu batarya, cihaza daha uzun bir ömür ve daha hızlı bir şarj kapasitesi sağlıyor. Şarj kapasitesi açısından bu cihaz 67W hızlı şarjı desteklemektedir. Şirkete göre bu cihaz, 36 dakikada tam şarj desteği sağlıyor. Xiaomi mi 11 Pro, 208 gr ağırlığında ve 8,53 mm kalınlığa sahip olduğu bildirildi.

Xiaomi mi 11 Pro'nun Kamera Özellikleri

Kamera bölümünde, bu akıllı telefon Samsung GN2 sensörünü kullandığı bildirildi. GN2'nin sensör 50MP'ye kadar kamera yapısı sağlıyor.

Ayrıca, 13 MP ultra geniş açılı lens ve OIS'yi destekleyen 50X periskop telefoto lens kullanıyor. Üçüncü kamera sensörü ise, OIS'yi de destekleyen 8 MP 120 mm'lik bir kameradır. Cihazın ön tarafında, 20 MP güçlü bir kamera sensörü vardır.

Xiaomi mi 11 Pro, 1920 fps'de 8K video kaydını ve ağır çekim çekimi destekler. Cihaz, IP68 toz ve su direncini destekleyen ilk Xiaomi akıllı telefonudur. Şirkete göre 42 metre derin suya basınçsız dayanabiliyor.

Bu cihaz, aynı zamanda olağanüstü bir ses kalitesiyle birlikte gelir. Cihaz, yüksek kaliteli stereo çift hoparlör kullanır. Bu cihazın bir diğer dikkat çekici özelliği, maksimum teorik 3.5Gbps hız sunan WiFi 6 geliştirilmiş sürümüdür.

Xiaomi mi 11 Pro'nun İlk Fiyatlandırması

Xiaomi mi 11 Pro adlı cihaz ilk olarak Çin içerisinde satışa çıkacak ve daha sonra küresel piyasada kendine yer bulacağı bildirildi. Cihazın ilk fiyatlandırmasına gelirsek;

Xiaomi mi 11 Pro'nun 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 761 $ + Vergiler

Xiaomi mi 11 Pro'nun 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 807 $ + Vergiler

Xiaomi mi 11 Pro'nun 12 GB RAM + 256 GB Depolama 868 $ + Vergiler

Xiaomi mi 11 Pro'nun Teknik Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xiaomi mi 11 Pro'nun Teknik Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı - Son Dakika


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