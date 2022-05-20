Xiaomi mi Band 7 için geri sayım: Özellikleri belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi mi Band 7 için geri sayım: Özellikleri belli oldu!

20.05.2022 12:36
Xiaomi mi Band 7 için geri sayım: Özellikleri belli oldu!

Xiaomi mi Band 7 için geri sayım başladı. Peki akıllı bileklik, kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar...

Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan üreticilerden birisi de Xiaomi. Şirketin özellikle mi Band serisiyle ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza attığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl mi Band 6 modelini piyasaya süren şirketin mi Band 7 çalışmalarında son aşamaya geçtiği öğrenildi. Peki yakında tanıtılması beklenen akıllı bileklik, kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi mi Band 7 özellikleri

Xiaomi, Çinli mikroblog sitesi Weibo'dan mi Band 7'nin tanıtım tarihini duyurdu. Buna göre akıllı bileklik, 24 Mayıs'ta orta segmente hitap eden Redmi Note 11T serisiyle aynı etkinlikte tanıtılacak. Öte yandan paylaşılan tanıtım posteriyle de ürünün tasarımı büyük ölçüde belli olduğunu belirtelim.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme!

Mi Band 7, önceki modellerde olduğu gibi Standard Edition ve NFC Edition olmak üzere iki sürüme sahip olacak. Aynı zamanda daha da akıcı hale gelen arayüzüyle kullanıcı deneyimini artıracak. Öte yandan performans konusunda kullanıcıları üzmeyecek ve özel egzersiz modlarıyla Aerobik'ten Zumba'ya kadar birçok spor dalıyla uyumlu olacak.

  • Xiaomi mi Band 7 için geri sayım: Özellikleri belli oldu!

Akıllı bileklik; 490×192 piksel çözünürlüklü 1.56 inç boyutunda AMOLED panelle gelecek. Henüz tam belli olmasa da ürünün kandaki oksijen seviyesini ölçeceği ve yerleşik GPS desteğine sahip olacağı da iddia ediliyor. Diğer yandan Akıllı Alarm ve Güç Tasarrufu Modu gibi özelliklerle gelmesi muhtemel.

Akıllı bilekliğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de Always on Display olacak. mi Band serisinde ilk kez kullanılacak bu işlev, cihaz açık olmadığı zaman bile ekranda saat gibi belirli bilgilerin görülmesine imkan sağlıyor.

Xiaomi mi Band 7 için geri sayım: Özellikleri belli oldu!

Xiaomi mi Band 7, yukarıda da belirttiğimiz üzere 24 Mayıs'ta Çin'de tanıtılacak. Çıkışından bir süre sonra global pazarlara da gelecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mi Band 7, kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Çin'de Uluslararası Çay Günü Etkinliği Çin'de Uluslararası Çay Günü Etkinliği BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, 23 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, 23 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi mi Band 7 için geri sayım: Özellikleri belli oldu! - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:44:45. #1.13#
SON DAKİKA: Xiaomi mi Band 7 için geri sayım: Özellikleri belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement