Xiaomi mi Band 7 için geri sayım: Özellikleri belli oldu!

Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan üreticilerden birisi de Xiaomi. Şirketin özellikle mi Band serisiyle ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza attığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl mi Band 6 modelini piyasaya süren şirketin mi Band 7 çalışmalarında son aşamaya geçtiği öğrenildi. Peki yakında tanıtılması beklenen akıllı bileklik, kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi mi Band 7 özellikleri

Xiaomi, Çinli mikroblog sitesi Weibo'dan mi Band 7'nin tanıtım tarihini duyurdu. Buna göre akıllı bileklik, 24 Mayıs'ta orta segmente hitap eden Redmi Note 11T serisiyle aynı etkinlikte tanıtılacak. Öte yandan paylaşılan tanıtım posteriyle de ürünün tasarımı büyük ölçüde belli olduğunu belirtelim.

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Mi Band 7, önceki modellerde olduğu gibi Standard Edition ve NFC Edition olmak üzere iki sürüme sahip olacak. Aynı zamanda daha da akıcı hale gelen arayüzüyle kullanıcı deneyimini artıracak. Öte yandan performans konusunda kullanıcıları üzmeyecek ve özel egzersiz modlarıyla Aerobik'ten Zumba'ya kadar birçok spor dalıyla uyumlu olacak.

Akıllı bileklik; 490×192 piksel çözünürlüklü 1.56 inç boyutunda AMOLED panelle gelecek. Henüz tam belli olmasa da ürünün kandaki oksijen seviyesini ölçeceği ve yerleşik GPS desteğine sahip olacağı da iddia ediliyor. Diğer yandan Akıllı Alarm ve Güç Tasarrufu Modu gibi özelliklerle gelmesi muhtemel.

Akıllı bilekliğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de Always on Display olacak. mi Band serisinde ilk kez kullanılacak bu işlev, cihaz açık olmadığı zaman bile ekranda saat gibi belirli bilgilerin görülmesine imkan sağlıyor.

Xiaomi mi Band 7, yukarıda da belirttiğimiz üzere 24 Mayıs'ta Çin'de tanıtılacak. Çıkışından bir süre sonra global pazarlara da gelecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mi Band 7, kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.