Xiaomi mi Note 10 Global Sürümü Android 10 Güncellemesini Aldı - Son Dakika

Xiaomi mi Note 10 (Mi CC9 Pro) kullanıcılarının beklediği güncelleme geldi. Dünyanın ilk 108MP kameralı akıllı telefonu olan mi Note 10'un global sürümüne Android 10 güncellemesi verildi.

Xiaomi mi Note 10 için Android 10 yazılım güncellemesi yayınlandı ancak sadece global sürüm için (bildiğiniz üzere mi Note 10'un global, Avrupa ve Rusya olmak üzere üç varyantı mevcut) ve az sayıda kullanıcı tarafından deneyimlenebiliyor. Bilmeyenler için, bu tür MIUI yapıları kararlı Kararlı Betadır. Kullanıcılardan olumlu geribildirim gelirse, aynı derleme herkese sunulur. Olumsuz geribildirim gelmesi durumunda hata düzeltmeleri yapılarak derleme tekrar yayınlanır.

Güncellemeye gelecek olursak, MIUI 11.1.1.0.QFDMIXM yapı numaralı güncelleme, 2.6GB boyutunda. Yazılım hala MIUI 11. Bildiğiniz üzere Xiaomi'nin güncel yazılımı MIUI 12. Birçok yenilikle gelen MIUI 12, Xiaomi telefonlara Haziran ayından itibaren dağıtılacak. Son olarak güncelleme, Nisan 2020 güvenlik yamasını içeriyor. Beta ROM kullanıcılarına rastgele dağıtılan güncellemenin detayları şöyle:

Xiaomi mi Note 10 Android 10 Güncelleme Değişiklikleri

Android 10 tabanlı kararlı MIUI 11

Android güvenlik yaması Nisan 2020'ye güncellendi

Sistem güvenliği iyileştirildi

Hata düzeltmeleri ve sistem optimizasyonu

Xiaomi mi Note 10 Özellikleri

Ekran: 6.47 inç, 2340x1080 FHD+, 398ppi, 3D kavisli AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G, Adreno 618

Bellek ve Depolama: 6GB LPDDR4x + 128GB

Arka Kamera: Samsung HMX 108MP, 12MP portre, 20MP 117 derece ultra geniş açılı, 5MP ultra telefoto, 2MP makro

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 5260 mAh, 30W şarj

Boyutlar ve Ağırlık: 157.8 x 74.2 x 9.67 mm, 208 g

Renkler: Midnight Black, Glacier White, Aurora Green

Xiaomi mi Note 10 Fiyatı

Xiaomi mi Note 10'un Türkiye fiyatı 6000 TL olarak açıklanmıştı ancak şu anda 5000 TL'nin altında Xiaomi Türkiye garantili olarak bulunabiliyor.