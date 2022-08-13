ını tamamladı. "Gökkuşağı" isimli yaklaşık 800 metrelik manyetik raylı demiryolu, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesinde inşa edildi. Projedeki maksimum hızı saatte 80 kilometre olan demiryolu sistemi, an itibariyle toplam taşıma kapasitesi 88 kişi olan iki maglev treni vagonuna hizmet verebiliyor. Transit sistemde BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, 5G ve akıllı algılama teknolojileri bulunuyor. Nadir element PML teknolojisi trenlerin süspansiyon halinde kalmasını sağlayarak enerji tasarrufunda bulunarak çevre dostu çözümler sunabilir.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı - Son Dakika

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