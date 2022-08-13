Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı - Son Dakika
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Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı

13.08.2022 01:15
Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı

XİNGGUO, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Salı günü ülkenin ilk bağımsız şekilde geliştirilmiş, nadir element kalıcı manyetik havaya kaldırma (PML) teknolojisini kullanan deneme hattının inşaatını tamamladı.

XİNGGUO, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Salı günü ülkenin ilk bağımsız şekilde geliştirilmiş, nadir element kalıcı manyetik havaya kaldırma (PML) teknolojisini kullanan deneme hattının inşaat

ını tamamladı. "Gökkuşağı" isimli yaklaşık 800 metrelik manyetik raylı demiryolu, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesinde inşa edildi. Projedeki maksimum hızı saatte 80 kilometre olan demiryolu sistemi, an itibariyle toplam taşıma kapasitesi 88 kişi olan iki maglev treni vagonuna hizmet verebiliyor. Transit sistemde BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, 5G ve akıllı algılama teknolojileri bulunuyor. Nadir element PML teknolojisi trenlerin süspansiyon halinde kalmasını sağlayarak enerji tasarrufunda bulunarak çevre dostu çözümler sunabilir.

Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki, "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolu durağında duran bir tren, 9 Ağustos 2022.(Fotoğraf: Xinhua)

Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolundaki bir treni süren makinist, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua)

Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolundaki bir trenin istasyondan ayrılışını gösteren hava fotoğrafı, 9 Ağustos 2022.(Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua)

Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki, "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolundaki bir trende bulunan yolcular, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua)

Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki, "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolunda giden bir treni gösteren hava fotoğrafı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua)

Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki bir durakta duran, "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolundaki bir tren, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı - Son Dakika
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