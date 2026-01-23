Xinjiang Dış Ticaretinde Rekor Artış - Son Dakika
Xinjiang Dış Ticaretinde Rekor Artış

23.01.2026 16:48
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti 2025'te %19,9 artarak 520,37 milyar yuana ulaştı.

URUMQİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 19,9 artarak 520,37 milyar yuana (yaklaşık 74,44 milyar ABD doları) ulaştı. Böylelikle bölge dış ticarette ilk kez 500 milyar yuan sınırını aşmış oldu.

Urumqi Gümrük İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamada bu güçlü büyümede dış ticareti artırmaya yönelik bir dizi politikanın etkili olduğu belirtildi. Sınır ötesi e-ticaret ihracatının yüzde 232,8, sınır bölgesi sakinlerinin karşılıklı ticareti yoluyla yapılan ithalatın ise yüzde 68,5 arttığı kaydedildi.

Verilere göre Xinjiang'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında giderek artan uluslararası işbirliğiyle inisiyatif ortağı ülkelerle yaptığı ticaretin değerinin yüzde 14,7 artışla 458,37 milyar yuana yükselmesi büyümeye önemli katkı sağladı.

Beş Orta Asya ülkesiyle ticareti 276,69 milyar yuana ulaşan bölge, ASEAN, Afrika, Batı Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika ile arasındaki açılımı da hızlandırdı.

Özellikle ihracat yapısındaki iyileşme sürerken, mekanik ve elektrikli ürün ihracatıysa yüzde 40,7 artışla 186,5 milyar yuana yükseldi. Bu kapsamda otomotiv parçaları, elektrikli ekipman ve elektronik bileşenlerin sevkiyatlarında belirgin artış görülürken, kaliteli yeni üretici güçlerle bağlantılı üst düzey ekipman ihracatı yaklaşık yüzde 70 arttı.

Ceviz ve üzüm gibi tarım ürünleri ihracatının da ivme kazanmasıyla bölgenin toplam tarımsal ihracatında yüzde 25,4 artış kaydedildi.

Urumqi Gümrük İdaresi Müdür Yardımcısı Li Qinghua, Xinjiang'ın küresel zorluklara rağmen dış ticaretindeki dirençli ve istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü söyledi. Li, bölgenin üst düzey dışa açılımını desteklemek üzere düzenlemelerle belirlenen verimlik ve hizmet seviyelerinin iyileştirilmesi yönünde daha çok çaba sarf edileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

