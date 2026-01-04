Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı - Son Dakika
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı
04.01.2026 19:59
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir kişi, aracıyla kovaladığı yaban domuzunu kucağına alarak sevdi ve ardından doğal ortamına geri bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir kişi, aracıyla kovaladığı sürüden bir yaban domuzunu kucağına alıp sevdi. Ardından geri bıraktı.

YABAN DOMUZUNU ELİYLE YAKALADI

Erfelek ilçesinde kar yağışı altında yaban domuzu sürüsüyle karşılaşan bir kişi, ilginç bir davranış sergiledi. Karlı yolda ilerleyen araçtan inen kişi, yoluna çıkan yavru domuzu kovalayarak eliyle yakaladı.

Bir süre kucağında tutan vatandaş, hayvana zarar vermeden dikkatlice tekrar doğal ortamına bıraktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sanal medyada da ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı
