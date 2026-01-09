Yaban Hayvanlarına Kış Yardımı - Son Dakika
Yaban Hayvanlarına Kış Yardımı

09.01.2026 11:30
Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Van Gölü Sahil Yolu ve Van Kalesi çevresindeki sazlıklara buğday bırakıldı.

Yaban hayatının korunması için çalışmaların devam edileceği bildirildi.

Muş

Kentte etkili olan kar ve soğuk hava sonrası yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Kırköy Belediyesi çalışma başlattı.

Kış şartlarının çetin geçtiği bölgelere giden ekipler, yaban hayvanları için buğday ve ekmek bıraktı.

Çalışmaya katılan Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, hava koşulları nedeniyle doğadaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

Yaban hayvanları için çalışma başlattıklarını belirten Yaktı, şunları kaydetti:

"Kent genelinde yer yer 50 santimetreyi aşan kar yağışı etkili oldu. Yaban hayvanlarının ve kuşların bu zorlu kış şartlarında beslenmeye ihtiyacı var. Biz de bu düşünceden hareketle yaban hayvanları için yemlik, buğday, ekmek ve çeşitli gıdalar bıraktık. Amacımız soğuk kış günlerinde doğadaki canlılara az da olsa katkı sunabilmek ve onların yaşam mücadelesine destek olmaktır. Yaban hayvanlarını hiçbir zaman unutmamak gerekir. Doğada yaşayan, barınmaya ve beslenmeye ihtiyaç duyan kuşları, tavşanları, tilkileri ve diğer tüm yaban hayvanlarını bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Doğa, Muş, Van, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
