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YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI - Son Dakika

YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

27.01.2022 10:07

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, çocukları ile birlikte, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacı ile çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, çocukları ile birlikte, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacı ile çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olukbaşı mevkiinde gerçekleştirilen faaliyette 550 kilo yonca balyası, 500 kilo buğday ve 500 kilo mısır doğaya bırakıldı. Programda Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz de yer aldı. Vali Erdinç Yılmaz, kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Olukbaşı Yaylası, Hasanbeyli ilçesi Gökçedağ mevkii, Bahçe ilçesi Akdağ mevkii, Kadirli'nin Yoğunoluk Yaylası, Sumbas ilçesi Esenli mevkii, Düldül dağı etekleri, Mitisin ve Kengerli yaylaları olmak üzere 8 farklı noktada çalışma yapılacağını söyledi.

HAFTADA İKİ KEZ YEMLEME YAPILACAK

Bu kapsamda, 2 ton mısır, 2 ton buğday ve 2,7 ton yoncanın araziye bırakılacağını ifade eden Vali Yılmaz, 'Yaban hayatındaki can dostlarımızın çetin kış şartlarında aç kalmamaları için yaklaşık bir ay boyunca, haftada iki kez yapılmak suretiyle devam edecek. Bu çalışmayı bugün Olukbaşı mevkiinde başlatıyoruz. Burada amacımız, yaban hayvanlarını bir nebze olsun doyurabilmenin yanı sıra hemşerilerimizde bir farkındalık oluşturarak doğada yalnız olmadığımızı, yaşamını devam ettirmek için beslenmek zorunda olan yaban hayvanlarının da yardımımıza muhtaç olduğunu vurgulamaktır' diye konuştu.

YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erdinç Yılmaz, Oktay Deniz, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI - Son Dakika
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